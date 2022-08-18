Москву накрыл смог от лесных пожаров в Рязанской области. На улицу советуют выходить в масках

час назад

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Автор фото, MSKAGENCY

Москву и Подмосковье накрыл смог от лесных пожаров в соседней Рязанской области. Второй день в городе и области ощущается едкий запах гари, власти и специалисты советуют не гулять с детьми и выходить на улицу в медицинских масках. В то же время они не ожидают повторения чрезвычайной ситуации 2010 года, когда в Москве и соседних регионах несколько недель почти нечем было дышать.

Накануне на дым и запах гари жаловались жители западных, южных и юго-западных районов Москвы, а в четверг смог накрыл центр российской столицы и северные районы города. Причина - в Рязанской области горит лес на площади 181 гектар - эту цифру утром в четверг назвал врио губернатора Павел Малков.

Что говорят синоптики

Синоптики дают неблагоприятный прогноз относительно смога, накрывшего Москву. По их данным, в ближайшие два дня продолжит дуть ветер со стороны Рязанской области, где тушат лесные пожары. Об этом рассказал ТАСС представитель центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Поэтому дымка в столице, по-видимому, сохранится.

"В воздухе ощущается едкий запах гари, ухудшена видимость. Юго-восточный ветер, несущий из Рязанской области частицы горения, в ближайшие 36-48 часов сохранится", - цитирует представителя "Фобоса" телеграм-канал "Подъем". Видимость в Москве, согласно данным метеостанций, уменьшилась до 4-5 километров.

"Сейчас в течение дня ветерок будет усиливаться, и это все немного подрассеется в Москве, - сказал Тишковец РБК. - А что касается столичного региона, то ситуация довольно сложная будет на юге и юго-востоке - это Серпуховский район, это район Коломны, вот здесь самая высокая концентрация".

Запах гари там задержится еще на несколько дней из-за жары и безветрия, согласились с прогнозом в подмосковном министерстве экологии. По данным Гидрометцентра, в четверг в Москве ожидается до +31. В пятницу ожидается +25-27, по области - понижение до +23.

Рязань и ее окрестности в четверг также затянуло смогом. Местные власти советуют как можно меньше находиться на открытом воздухе и использовать влажные маски из марли, сложенной в пять слоев.

Что советует врачи

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Роспотребнадзор в четверг утром выпустил рекомендации для жителей Москвы "по исключению рисков отравлений продуктами горения". Санитарные врачи советуют ограничить пребывание детей на игровых площадках, взрослым - ограничить физические нагрузки и меньше заниматься спортом.

Ведомство также предлагает снова носить медицинские маски - но не из-за новой волны коронавируса, а чтобы не надышаться дымом. Еще советуют много пить - минеральную воду, несладкий шиповник, брусничный морс и зеленый чай.

"Меры такие - меньше находиться на воздухе, при возможности использовать системы кондиционирования, принимать положенные лекарства, воздержаться от физической активности на воздухе, полоскать горло и верхние дыхательные пути, не забывать о нормальном питании, водном режиме, витаминах и не заморачиваться на этой теме", - посоветовал экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Роспотребнадзор также успокаивает: накануне, 17 августа, содержание загрязняющих веществ еще не превышало предельно допустимых норм. "Ситуация не критичная, она не представляет опасности, хотя вызывает дискомфорт", - сказал Интерфаксу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Кого винят власти и что делают

Рослесхоз в четверг утром заявил, что "органы лесного хозяйства" в Рязанской области "упустили ситуацию с лесными пожарами" и "скрывали реальные площади", что не позволило вовремя направить туда помощь.

Накануне мэр российской столицы Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале, что Москва отправила в Рязанскую область 240 пожарных и спасателей, 78 единиц техники и три вертолета (а потом еще два). Туда также перебрасывают пожарных десантников из Марий Эл и даже из Сибири, следует из пресс-релиза Рослесхоза.

Площадь рязанских пожаров быстро растет: если накануне губернатор оценивал ее в 84,8 гектара, то утром в пятницу - уже в 181 гектар.

В Рязанскую область на вертолете полетел новый глава МЧС Александр Куренков. Туда же министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов отправил главу Рослесхоза.

Что говорят специалисты

"Повторения ситуации 2010 года точно не будет, когда вся Москва была в дыму и были превышены все предельно допустимые концентрации вредных веществ", - заверяет Вильфанд.

Москве не угрожает повторение смога 2010 года, заявили Интерфаксу и в службах мониторинга за состоянием лесного хозяйства в Подмосковье.

Запах гари "обусловлен сильным ветром на рязанском направлении", ветер приносит воздушные массы из соседней области, где идет борьба с несколькими очагами крупных природных пожаров, сказал собеседник агентства. По его словам, сильнейший смог в 2010 году был в основном вызван торфяными пожарами в Подмосковье, а они сейчас не горят.

Об этом же говорят и в подмосковном управлении МЧС: "На территории Московской области ситуация под контролем, фиксируются единичные очаги природных пожаров, которые ликвидируются в тот же день. Торфяники затоплены, угрозы торфяных пожаров нет".

Автор фото, MSKAGENCY

"Класс пожарной опасности сейчас высокий, но не чрезвычайный, - прокомментировал ситуацию Вильфанд. - Важно, эти пожары в Рязанской области не торфяные, вот их тяжело тушить, а лесные, а с ними сейчас очень интенсивно справляются и специалисты Рослесхоза, и МЧС".

В то же время торфяники загорелись с противоположной стороны от Москвы - во Владимирской области. Из столицы направили туда для тушения 30 единиц техники и 90 спасателей, передает РИА Новости.