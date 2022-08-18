Зерно, Запорожская АЭС, посредничество в переговорах: Зеленский встретился во Львове с президентом Турции и генсеком ООН

18 августа 2022, 15:38 GMT Обновлено 10 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Эрдоган и Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На совместной пресс-конференции после переговоров президент Турции заявил, что в Анкара "стоит на стороне Украины". Это заявление примечательно тем, что Турция, в отличие от остальных членов НАТО, предпочла не разрывать экономические связи с Россией и не присоединилась к санкциям, хотя и осудила агрессию против Украины и закрыла черноморские проливы, на что имеет право в условиях войны.

Эрдоган также изъявил готовность в скором будущем попытаться договориться с российским президентом Владимиром Путиным об обмене пленными между Украиной и Россией.

Генсек ООН, со своей стороны, согласился, что миссия МАГАТЭ должна посетить захваченную Россией Запорожскую АЭС только через не оккупированную территорию Украины.

О чем говорили с Гутерришем

Сначала Зеленский рассказал в своем телеграм-канале о встрече с генсеком ООН. Конкретики было немного.

Во-первых, по его словам, они договорились о "продолжении координации по реализации зерновой инициативы" и обсудили "возможные направления ее развития".

Автор фото, Office of the President of Ukraine Подпись к фото, Гутерриш и Зеленский

22 июля в Стамбуле по инициативе ООН и турецкого президента были подписаны соглашения, позволившие разблокировать экспорт зерна из трех украинских портов, в том числе Одессы. Поставки прекратились после начала российского вторжения. Посредники подписали два отдельных соглашения, одно с Украиной, второе с Россией. После этого судоходство в обе стороны возобновилось по коридорам безопасности - к 18 августа, по данным Киева, из украинских портов вышло 25 судов.

Гутерриш на совместной пресс-конференции заявил, что ООН поможет нарастить объемы этих поставок к зиме.

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В-вторых, Зеленский и Гутерриш говорили о "незаконной и принудительной депортации украинцев", освобождении из плена украинских военнослужащих и медиков, написал президент Украины.

В-третьих, по его словам, "отдельное внимание было уделено теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС". "Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских военных", - потребовал Зеленский.

Как сказано в коммюнике на сайте президента Украины, они с генсеком ООН согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, причем она "должна осуществиться легальным способом через свободную от оккупантов территорию". Гутерриш позже подтвердил эту договоренность, сообщает российское агентство ТАСС.

Российские представители ранее заявляли, что не смогут обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ, если она попытается пересечь линию фронта.

Россия и оккупационные власти в Энергодаре, где находится крупнейшая в Европе АЭС, обвиняют украинскую армию в обстрелах. Украина заявляет, что российские военные сами обстреливают занятые ими территории, чтобы создать предлог для отключения Украины от энергоснабжения со станции.

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В четверг, когда Зеленский принимал во Львове генерального секретаря ООН и президента Турции, МИД России назвал неприемлемыми предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. "Их реализация сделает станцию еще более уязвимой", - сказал представитель министерства Иван Нечаев. Минобороны России еще утром заявило, что украинская сторона якобы готовит провокации с обстрелами Запорожской АЭС во время пребывания Гутерриша и Эрдогана во Львове.

О чем говорили с Эрдоганом

О переговорах с Эрдоганом Зеленский написал примерно то же самое, что о встрече с генсеком ООН - они обсудили "возможность усовершенствования зерновой инициативы" и "масштабное воровство Россией зерна", а также ситуацию вокруг Запорожской АЭС и "ядерный шантаж" с российской стороны. Кроме того, "затронули вопросы оборонного взаимодействия" - президент Украины не конкретизировал, какие именно. Сам визит президента Турции он назвал "весомым месседжем о поддержке со стороны столь мощной страны".

Турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган может предложить Зеленскому организовать его встречу с президентом России Владимиром Путиным. Глава Турции и ранее предлагал себя и свою страну в качестве посредника для переговоров.

Как сообщает BBC News Украина, у дворца Потоцких во Львове, где встречались президенты Турции и Украины, собралось около сотни журналистов. Прилегающие ко дворцу кварталы были перекрыты. В городе было заметно большое число автомобилей с турецкими номерами. Эрдоган приехал в Украину через Польшу - туда он добрался самолетом, а дальше ехал на автомобиле.

С российским президентом Эрдоган встречался две недели назад в Сочи, а до этого 19 июля в Тегеране. По итогам четырехчасовых переговоров были достигнуты предварительные договоренности о частичной оплате рублями поставок российского газа, обсуждался коридор для экспорта российского зерна.

В Украину президент Турции приехал впервые после начала российского вторжения.

Генеральный секретарь ООН ездил на переговоры с Путиным в Москву 26 апреля, а вслед за этим в Киев.

После отдельных встреч во Львове начались трехсторонние переговоры: Эрдоган, Зеленский и Гутерриш. Как сообщают турецкие и украинские СМИ, она продолжалась всего 40 минут. Как и предыдущие, встреча проходила в закрытом режиме.

По завершении переговоров Эрдоган заявил, что постарается развить успех "зерновой сделки" и в дальнейших переговорах попытаться достичь компромисса с Россией и по другим вопросам, в первую очередь об обмене пленными.

Зеленский, однако, заявил, что прямые переговоры с Россией станут возможны лишь тогда, когда российские войска покинуть все незаконно оккупированные территории.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Трехсторонняя встреча

Турция и Украина также подписали меморандум о восстановлении разрушенной инфраструктуры. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш.