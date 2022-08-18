"Остановитесь и задумайтесь!" - сотрудники Запорожской АЭС выступили с обращением

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российский военнослужащий охраняет территорию возле второго блока Запорожской АЭС в Энергодаре, 1 мая 2022

Сотрудники Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских военных, опубликовали обращение, в котором просят мировое сообщество "не допустить непоправимого".

В обращении говорится, что за пять месяцев, прошедших с момента захвата АЭС россиянами, "нарушено множество правовых норм, принципов и регламентов обеспечения безопасности в сфере обращения с мирным атомом", а в последние две недели ее еще и регулярно обстреливают. Украинские власти уверяют, что делают это сами россияне.

Ранее Би-би-си писала о том, что российская армия разместила на территории Запорожской АЭС реактивные системы залпового огня, а также другое оружие и технику.

Сообщалось, что от обстрелов сильно пострадали высоковольтные линии передач. А это означает риск нагревания реакторов из-за отключения генераторов.

Если линии энергосистемы оборвут совсем, реакторы станет невозможно охлаждать - это приведет к неуправляемой цепной реакции и ядерной катастрофе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг после переговоров во Львове с президентами Украины и Турции призвал к демилитаризации района Запорожской АЭС. Он заявил, что военные и вооружения должны быть выведены с территории станции, а сама станция не должна стать частью какой-либо военной операции.

"Мы должны сказать все как есть: любой потенциальный ущерб Запорожью - это самоубийство", - заявил он.

"Мы бессильны перед человеческим безумием"

"Артиллерийские удары становятся с каждым разом все мощнее и опаснее, а угроза уничтожения критически важных объектов обеспечения ядерной безопасности - все реальнее", - говорится в обращении.

Единственный способ избежать катастрофы в случае полного обрыва линии электропередач - если России удастся переподключить ЗАЭС к своей энергосистеме.

Автор фото, Reuters

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По предположению сотрудников станции, ранее общавшихся с Би-би-си и пожелавших остаться анонимными, именно этого Россия и добивается - сломать линии передач, а затем "прийти на помощь" и предоставить план переподключения ЗАЭС к российским электросетям.

Ранее российские военные говорили о возможном сценарии остановки ЗАЭС.

Помимо охлаждения реакторов при обрыве линий передач, есть и другой риск - станция должна куда-то отдавать излишки энергии.

"Атомная электростация не может работать в никуда. Она должна куда-нибудь отдавать электроэнергию. Если вдруг все потребители исчезают - станция "захлебывается", энергоблоки аварийно отключаются, и начинается так называемый "блэкаут", - объяснил в интервью Би-би-си один из инженеров ЗАЭС, который находится на месте и с которым удалось пообщаться.

Он также подтвердил, что машинные залы ядерных реакторов заминированы российскими военными.

В понедельник на сообщения о минировании отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Минирование Запорожской атомной электростанции и обстрелы этого объекта оккупантами обладают всеми признаками ядерного терроризма со стороны России", - заявил он.

А по мнению президента Украины Владимира Зеленского, возможная ядерная катастрофа вследствие действий России по сути будет означать применение ядерного оружия, только без удара.

Авторы также пишут в своем обращении, что сотрудники станции получают ранения и погибают на своих рабочих местах, на станции острая нехватка персонала.

"С первого дня оккупации исчезает наш персонал. Людей похищают по определенному алгоритму. Сначала - общественных активистов Энергодара. Далее - участников АТО и их родственников. Далее - всех, кто идентифицирует себя как украинец (…) Они пытают их насмерть", - рассказал Би-би-си сотрудник станции.

По его словам, сотрудники ЗАЭС истощены и напуганы.

"Остановитесь и задумайтесь! Происходящее ужасно и находится за пределом здравого смысла и морали для любого, кто думает хотя бы на один шаг вперед! Подумайте о будущем нашей Земли, о будущем наших и ваших детей! Наша планета так мала, и нелепо предполагать, что на ней где-то можно будет укрыться от последствий масштабной ядерной катастрофы", - пишут сотрудники станции в своем обращении в четверг.

"Мы умеем профессионально управлять ядерной реакцией. Но бессильны перед человеческой безответственностью и безумием", - также говорится в обращении.

"Не Чернобыль"

Автор фото, Reuters

Несмотря на часто звучащие в СМИ сравнения Запорожской АЭС с Чернобылем, двое британских ученых указывают на то, что сравнение такое не очень уместно, и последствия аварии (весьма маловероятной) на Запорожской АЭС в результате обстрелов по своим масштабам будут не такими значительными.

"Это не Чернобыль, здесь другой тип реактора, и тип потенциальных аварий тоже иной", - утверждает профессор Малколм Сперрин, руководитель отдела медицинской физики и клинической инженерии фонда Национальной системы здравоохранения Великобритании, в который входят больницы под патронажем Оксфордского университета. По его словам, уровень защиты реакторов Запорожской АЭС достаточно высок, даже если она подвергнется обстрелу. Другое дело - радиоактивные материалы, которые находятся в хранилищах, лабораториях и других местах. Потенциально они могут попасть в атмосферу или заразить грунтовые воды, и это может создать риск даже для соседних стран, но все равно по масштабу он не сравним с Чернобылем.

"В крайне маловероятном случае, когда в результате военных действий может произойти расплав реактора, прорыв его оболочки и выброс радиоактивных веществ, единственной опасностью для тех, кто не находится в непосредственной близости от АЭС, будут летучие изотопы, выброшенные в атмосферу, в первую очередь йод-131 и цезий-137", - утверждает бывший профессор молекулярной патологии Имперского колледжа Лондона Джерри Томас.

По его словам, разлета более тяжелых изотопов, как было в случае с Чернобылем, не случится. Период полураспада йода-131 составляет всего 8 дней, так что едва ли значительные количества этого изотопа достигнут соседних стран. Цезий-137 - другое дело, период его полураспада составляет уже 30 лет, так что он вполне может попасть и за пределы Украины. Мы знаем, говорит профессор Томас, что единственным известным радиологическим последствием чернобыльской аварии была повышенная вероятность рака щитовидной железы у маленьких детей, и это наблюдалось лишь в непосредственной близости от места аварии - на севере Украины, юге Беларуси и на очень незначительной территории России, граничащей с обеими странами.

По словам профессор Томаса, ни в тех местах, где отмечались случаи повышенной заболеваемости раком щитовидной железы, ни в более отдаленных от Чернобыля зонах не наблюдалось негативного воздействия цезия-137 на здоровье человека. Так что, по его мнению, даже если на Запорожской АЭС и произойдет утечка радиоактивных материалов, от этого пострадают лишь те, кто находится на самой станции, и в меньшей степени - жители зон, непосредственно прилегающих к АЭС.

Визит МАГАТЭ

Рано утром в четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в "Твиттере", что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси готов возглавить делегацию экспертов на Запорожскую АЭС.

"В нашем разговоре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил мне, что в ответ на приглашение Украины он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию", - написал Кулеба.

Визит на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, в задачи которой входит наблюдение за ситуацией на атомных АЭС по всему миру от имени ООН, обсуждается уже некоторое время.

До сих пор визит не состоялся, из-за невозможности обеспечить безопасность делегации. Россия уверяла, что перевозить экспертов через линию фронта рискованно из-за действий Украины. Украина, в свою очередь, обвиняла Россию в том, что именно она препятствует визиту наблюдателей.