Вечер взрывов. Инциденты на российских военных объектах в Крыму, Белгороде и Херсонской области - что известно

7 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Недавно сообщалось об ударе беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе (фото 31 июля)

В четверг вечером поступают сообщения о взрывах на сразу нескольких российских военных объектах. В том числе известно об инцидентах в районе аэропорта Бельбек около Севастополя в аннексированном Россией Крыму; в оккупированной армией РФ Новой Каховке; а также на складе боеприпасов в селе Тимоново в российской Белгородской области.

Белгородская область

Первой стала поступать информация о пожаре на складе боеприпасов в поселке Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области. После 20:00 по московскому времени губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что там загорелся склад с боеприпасами.

"По последним данным, пострадавших нет, жертв нет, - утверждает Гладков. - Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается".

В социальных сетях появляются неверифицированные видео, на которых видны и слышны многочисленные разрывы.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович написал в своем "Твиттере", что "в Белгородской области взрываются склады армейского уровня (20А)[армии], воюющей на Изюмском направлении".

Как сообщает агентство ТАСС, в Тимонове живет около 530 человек, в соседнем с ним Солоти - примерно 650 жителей.

Крым: взрывы в Бельбеке и Керчи

В ночь на пятницу также появились данные о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек, расположенного около Севастополя в аннексированном Крыму.

Рейтер передает со ссылкой на данные трех местных источников, что около аэродрома прогремели четыре взрыва. Агентство также сообщает о кадрах, опубликованных одним из украинских сайтов, на которых виден запуск ракеты, звучат по меньшей мере два взрыва. Впрочем, Рейтер отмечает, что не смогло оперативно верифицировать это видео.

Глава установленной Россией администрации Севастополя Михаил Развожаев вечером заявил, что в районе аэропорта был сбит беспилотный летательный аппарат. Повреждений и пострадавших нет, добавил он.

"Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

До этого советник главы назначенного Москвой главы Крыма Олег Крючков написал, что система ПВО сработала в четверг вечером в Керчи. "Опасности для города и [Крымского] моста нет", - отметил при этом Крючков.

ТАСС пишет со ссылкой на пресс-службу назначенной российскими властями администрации Керчи, что "звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации". Агентство уточняет, что местные жители сообщают о двух взрывах.

Бывший "министр обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) в своем телеграм-канале написал об этом так: "Удар по аэродрому (аэропорту) Бельбек. Пожар и детонация".

В Бельбеке расположена крупнейшая авиабаза российской армии в Крыму.

Новая Каховка в Херсонской области

В оккупированной армией РФ Новой Каховке в Херсонской области Украины в четверг вечером тоже звучат взрывы, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местных жителей.

В соцсетях распространяются видеозаписи с работой ПВО. Эти видео не верифцированы.

Глава назначенной Россией оккупационной администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил агентству ТАСС, что город подвергается обстрелу Вооруженных сил Украины. По словам Леонтьева, работают системы ПВО, данные о разрушениях и жертвах уточняются.

Новая Каховка обстреливается регулярно. Накануне в ВСУ сообщили, что уничтожили базу российских военных в городе.

В ночь на пятницу поступает самое большое за последнее время количество сообщений о взрывах на российских военных объектах.

В последние недели произошли мощные взрывы на российском военном аэродроме в Новофедоровке около курортного города Саки и на складе боеприпасов в селе Майское под Джанкоем. До этого нападению подвергся штаб Черноморского флота в Севастополе.

Киев официально не заявлял об ответственности за эти инциденты, однако украинские власти просят жителей Крыма и других занятых российской армией территорий не приближаться к военным объектам.