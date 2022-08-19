Пропавший в Гонконге миллиардер Сяо Цзяньхуа нашелся. Китай приговорил его к 13 годам тюрьмы

45 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, CUHK Подпись к фото, По сообщениям, суд над Сяо Цзяньхуа (фото из архива) начался в июле

В пятницу Шанхайский суд заявил, что приговорил китайско-канадского миллиардера Сяо Цзяньхуа к 13 годам тюремного заключения и оштрафовал его конгломерат Tomorrow Holdings Co на рекордные 55,03 млрд юаней (8,1 млрд долларов).

Сам Сяо был оштрафован на 6,5 млн юаней.

Сяо, один из самых богатых людей Китая, как сообщается, имел тесные связи с высшими эшелонами правящей Коммунистической партии.

Сяо контролирует Tomorrow Group, малозаметную, но влиятельную холдинговую компанию, базирующуюся в Пекине, с долями в банках, страховых компаниях и застройщиках. Отчет Hurun Report, в котором анализируются состояния самых богатых людей Китая, оценивает его личное состояние в 6 миллиардов долларов.

Сяо был признан виновным в "незаконном освоении государственных вкладов… (и) незаконном использовании средств", говорится в заявлении Народного суда промежуточной инстанции Шанхая № 1.

Сяо и Tomorrow Holdings обвинялись в незаконном освоении государственных вкладов, нецелевом использовании вверенного имущества, а также в незаконном использовании средств и взяточничестве.

Суд посчитал, что Сяо и Tomorrow Group "серьезно нарушили порядок управления финансами" и "нанесли ущерб финансовой безопасности государства".

Согласно приговору, с 2001 по 2021 год Сяо и Tomorrow Holdings передали акции, недвижимость, денежные средства и другие активы государственным чиновникам на общую сумму более 680 млн юаней, чтобы избежать финансового надзора и получить незаконные прибыли.

Посольство Канады заявило в июле, что его дипломатам было отказано в доступе на судебный процесс.

Что случилось с Сяо Цзяньхуа?

31 января 2017 году Сяо увезли из отеля Four Seasons в Гонконге, где, как считается, он жил в то время.

По словам двух источников, знакомых с ходом расследования, Сяо похитили из отеля агенты государственной безопасности Китая и доставили на материк.

Автор фото, Getty Images

Сяо Цзяньхуа был одним из нескольких бизнесменов из материкового Китая, которые в те годы проживали в роскошном отеле в Гонконге. Комнаты в жилом блоке Four Seasons стоят от 6000 до 26 тыс. долларов в месяц, и некоторые китайские магнаты, как полагают, арендовали целые этажи, пытаясь обеспечить свою конфиденциальность и безопасность.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Как раз в это время Си Цзиньпин начал активную борьбу с коррупцией в Китае, и несколько крупных магнатов сочли за лучшее перебраться в Гонконг в надежде скрыться от китайских сил безопасности, потому что Гонконг был полуавтономной территорией со своей собственной полицией и правовой системой. Согласно мини-конституции бывшей британской колонии, китайским правоохранительным органам было запрещено работать в Гонконге.

Однако еще в 2014 году Сяо опроверг сообщения СМИ о том, что он бежал в Гонконг от антикоррупционной кампании.

Four Seasons предоставил полиции Гонконга кадры с камер видеонаблюдения, на которых Сяо (обычно за ним повсюду следует группа женщин-телохранителей) уводят китайские агенты безопасности. Неясно, что произошло в комнате, где жил Сяо, но в коридоре или лифте не было схватки, и он, похоже, добровольно последовал за агентами.

Его семья подала заявление о пропаже человека властям Гонконга после его исчезновения, но отозвала его через день, заявив, что они "восстановили контакт" с Сяо.

Насколько известно, Сяо позже позвонил своей семье и сообщил им, что его забрали агенты общественной безопасности материкового Китая, но с ним все в порядке. Он попросил их отозвать запрос о помощи, который они сделали в полицию Гонконга.

Полиция Гонконга заявила, что записи с камер видеонаблюдения на месте происшествия показали, что Сяо покинул отель добровольно, но отказалась обнародовать записи.

В заявлении, размещенном в аккаунте Tomorrow Group в WeChat, якобы отправленном Сяо, говорилось, что он находится за границей для лечения и скоро вернется. В заявлении, которое впоследствии было удалено цензорами, он отрицал, что его "похитили на материк".

Его компания также опубликовала заявления от его имени, в которых говорилось, что с ним все в порядке, хотя позже все они также были удалены.

Департамент безопасности правительства Гонконга подтвердил, что внешние правоохранительные органы, в том числе на материке, не уполномочены обеспечивать соблюдение закона в Гонконге.

Официальных сведений о Сяо, который является гражданином Канады, не было, пока в июле Оттава не подтвердила, что он предстал перед судом.

В то время этот инцидент потряс Гонконг. Это подняло много вопросов о том, насколько Пекин в действительности контролирует происходящее в Гонконге, и усилило опасения, что китайские агенты могут насильно вывозить его граждан, чтобы предать их суду на материке - официально политика "одна страна - две системы" предусматривает независимость судебной системы Гонконга до 2047 года.

Подпись к фото, Исчезновение Сяо широко освещалось в гонконгских газетах

Попытка Пекина внести законопроект, разрешающий эти экстрадиции, в 2019 году спровоцировала одни из крупнейших протестов в Гонконге за всю его историю.

Кто такой Сяо Цзяньхуа?

С момента исчезновения Сяо китайские регулирующие органы закрыли девять предприятий, связанных с инвестиционной фирмой Tomorrow Holdings.

Компания работала в сфере финансов, страхования, недвижимости и угольной промышленности. Сяо также владел неконтролирующими пакетами акций банковских и страховых компаний и, насколько известно, установил прочные связи с семьями коммунистических лидеров страны, встав во время студенческих протестов в Пекине в 1989 году на сторону партии.

По слухам, Сяо выступал в качестве посредника для китайского руководства, в том числе для семьи президента Си Цзиньпина.

К 2016 году, согласно рейтингу самых богатых людей Китая Hurun Report, его собственный капитал вырос примерно до 6 миллиардов долларов.

"После пяти лет спокойного ожидания наша семья по-прежнему, основываясь на строгих указаниях моего брата, верит в китайское правительство и китайские законы", - говорил старший брат Сяо Синьхуа в интервью Wall Street Journal в июне этого года.

Говоря о деле Сяо, он назвал его "сложным и драматичным".

После исчезновения Сяо отношения между Китаем и Канадой резко ухудшились, в том числе в связи с арестом по запросу Соединенных Штатов в Ванкувере Мэн Ваньчжоу - финансового директора телекоммуникационного гиганта Huawei.

После ареста Мэн Пекин задержал двух канадцев в Китае и надавил на канадский экспорт сельскохозяйственной продукции.

Всех троих освободили в сентябре 2021 года после того, как Мэн достигла соглашения с прокуратурой США по обвинению в мошенничестве и избежала экстрадиции в Соединенные Штаты.