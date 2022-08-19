"Битл джихада" получил в США 8 пожизненных сроков за пытки и убийства заложников в Сирии

2 часа назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Суд США приговорил выходца из Британии Шафи Эльшейха, одного из так называемых "битлов джихада", к пожизненному заключению по каждому из восьми пунктов обвинения в участии в захвате заложников и последующей гибели четырех американцев в Сирии.

Судья назвал его поведение "ужасающим, варварским, жестоким и преступным".

Сам Эльшейх, как сообщают журналисты, наблюдавшие за процессом, не проявлял никаких эмоций, когда судья Томас Селби Эллис выносил свой приговор, а члены семей его жертв наблюдали за этим.

После изнурительного и эмоционального судебного процесса, длившегося две недели, 12 присяжных совещались меньше 6 часов в течение двух дней и признали Эльшейха виновным в причастности к гибели четырех американцев - журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа и гуманитарных работников Питера Кассига и Кайлы Мюллер.

В США за это полагается смертная казнь, однако Британия просила не казнить своего бывшего подданного, и США согласились.

Судья предоставил слово родственникам погибшего журналиста Джеймса Фоули.

"Сегодня - восемь лет с того ужасного дня, когда вы обезглавили Джима, - говориться в заявлении семьи. - Однако Джим также хотел бы, чтобы вы оба знали: ваши наполненные ненавистью преступления не победили. Джеймс Райт Фоули живет. Джим сказал бы: "Александа и Эль Шафи, вы не убили меня. Я жив в своей матери, отце, сестре и братьях. Я жив в своей семье и друзьях, а также в их друзьях. Я жив в милосердии и справедливости этого суда. Я живу в тех, кто пережил вашу жестокость и мужественно свидетельствовал на этой трибуне свидетелей".

"Я надеюсь, что ваше время в тюрьме даст вам возможность задуматься, помолиться, покаяться и, возможно, даже попытаться загладить страдания, которые вы причинили стольким невинным людям. Бог, в которого я верю, простит даже тебя, если ты попросишь", - сказал также представитель семьи Фоули.

"Битлы джихада"

Суд над Эльшейхом начался в апреле в Александрии, штат Вирджиния.

Шафи Эльшейх - один из так называемой четверки "битлов джихада", состоявших в группировке "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию).

Боевики получили это прозвище за свой британский акцент - все они выходцы из Британии: Александа Котей, Эль Шафи Эльшейх, Мохаммед Эмвази и Эйн Дэвис, после принятия ислама изменивший свое имя на Хамзу.

Эта четверка предположительно несет ответственность за похищение в 2014 году в Сирии и Ираке десятков человек, которые были подвергнуты пыткам и обезглавлены. В числе их жертв - западные журналисты, сотрудники гуманитарных организаций и международных миссий. Казни записывались на видео и распространялись в соцсетях.

Автор фото, Handout/Boston Globe Подпись к фото, По часовой стрелке сверху слева: работники гуманитарных организаций Кайла Мюллер и Питер Кассиг, а также журналисты Стивен Сотлофф и Джеймс Фоули

Как считают американские официальные лица, эта четверка несет ответственность за жестокие расправы над 27 западными заложниками, а также за пытки и истязания многих других.

Заложники, освобожденные за выкуп или сумевшие бежать, рассказывали во многих интервью, что их охраняли, допрашивали и пытали четверо боевиков, которые говорили с отчетливым британским акцентом.

Поимка "битлов джихада"

В живых сейчас осталось трое членов этой группы. Эмвази погиб в 2015 году в результате авиаудара беспилотника.

Дэвис был арестован недалеко от Стамбула в 2015 году, а в 2017 году турецкий суд признал его виновным в причастности к террористической организации.

Он отсидел семь с половиной лет в турецкой тюрьме и в августе этого года был депортирован в Британию, где прямо в аэропорту Лютон его задержали, обвинив в хранении огнестрельного оружия в целях, связанных с терроризмом, а также в финансировании терроризма.

На суде в Турции Дэвис признал, что молился в одной и той же мечети с Эмвази, когда жил на западе Лондона.

Эльшейх и Котей были захвачены курдскими отрядами Сирийских демократических сил в январе 2018 года, когда освобождались последние части территории Сирии, контролируемые ИГ.

Автор фото, unknown/HO via Met Police, Kotey, Handout Подпись к фото, Слева направо: Мохаммед Эмвази, Эйн Дэвис, Александа Котей и Эль Шафи Эльшейх

В апреле 2022 года Котея приговорили к пожизненному заключению в США. Он признал вину по восьми пунктам обвинения, включая захват заложников со смертельным исходом и заговор с целью поддержки террористов.

Вынося ему приговор, судья назвал его действия "вопиющими, насильственными и бесчеловечными".

В 2018 году обоих боевиков лишили британского гражданства. А в 2020 году их передали США, чтобы провести суд.

Кто такой Эль Шафи Эльшейх?

34-летний Эль Шафи Эльшейх вырос в Британии, в семье беженцев из Судана. Уехал в Сирию в 2012 году, вступил в "Аль-Каиду", а затем присодинился к ИГ.

Заложники называли его "джихадистом Джорджем" и говорили, что он был главным охранником и проводил большинство пыток над ними.

В 2018 году ему предъявили обвинение во взятии заложников со смертельным исходом и заговоре с целью убийства.

Подпись к фото, Эль Шафи Эльшейх, как говорят, заработал репутацию самого жестокого охранника из-за "пыток утоплением, имитации казней и распятия" заложников

В беседе с корреспондентом агентства Ассошиэйтед пресс, состоявшейся на севере Сирии, Эльшейх выразил сожаление в связи с убийствами заложников и пожаловался, что незаконное, по его мнению, лишение его и Котея британского гражданства может привести к тому, что их подвергнут пыткам и вывезут в третьи страны.

"Когда у вас в руках двое парней, у которых нет даже гражданства... Мы можем просто однажды исчезнуть, и где тогда меня будет искать моя мама?" - сказал Эльшейх.

Но Дайан Фоули, чей сын Джеймс, американский журналист, был обезглавлен джихадистами из этой ячейки в Сирии в 2014 году, поставила под сомнение искренность Эльшейха и Котея.

"Их необходимо привлечь к ответственности за их ужасные преступления, но пока что они выглядят так, будто находятся в отпуске", - заявила она тогда корреспонденту Би-би-си.