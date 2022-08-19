Новые столкновения на турецко-сирийской границе. Эрдоган угрожает масштабной операцией против курдов

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рыночная площадь Эль-Баба после удара

По меньшей мере 13 мирных жителей убиты в двух столкновениях на границе Сирии с Турцией. Противостояние Турции и сирийских курдов обострилось на этой неделе после турецкого удара в ответ на обстрел курдами территории Турции.

Как сообщила базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека, в результате артиллерийского обстрела приграничного города Эль-Баб, который находится под контролем сирийских сил, поддерживаемых Турцией, в пятницу утром погибли девять мирных жителей.

Правительственные сирийские войска, поддерживаемые Россией, обстреливали рынок под открытым небом с прилегающей территории, находящейся под их контролем. Правозащитники предположили, что удар мог быть нанесен в отместку за убийство одиннадцати военнослужащих в ходе турецкого удара в начале этой недели.

Член сирийской группы спасателей "Белые каски" Хассан Мохаммед сказал, что они предпринимают все усилия для поиска выживших под завалами: "Они прицельно ударили по оживленному рынку в центре Аль-Баба. Там много убитых и раненых, но у нас еще не было возможности правильно подсчитать количество погибших. Спасательные отряды гражданской обороны продолжают поиски".

Автор фото, Getty Images

В пятницу автономная курдская администрация на северо-востоке Сирии сообщила, что ночью турки вели огонь по реабилитационному центру для девочек недалеко от города Хасака. Четверо детей были убиты, несколько ранены.

Эрдоган снова угрожает

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно вновь начал угрожать широкомасштабной операцией против курдов на севере Сирии, но, как считается, не смог получить согласие Ирана и России, двух ключевых посредников в регионе.

В пятницу Эрдоган заявил, что Турция не стремится захватить какую-либо сирийскую территорию, несмотря на усиление атак против курдских сил на севере раздираемой войной страны.

"Мы не приглядываемся к территорию Сирии, потому что сирийский народ - наши братья", - цитируют Эрдогана турецкие СМИ.

Столкновения на границе произошли на фоне растущих опасений, что Турция собирается начать уже четвертое с 2016 года наступление на позиции курдов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Курдские силы безопасноти охраняют, в том числе, и лагеря, в которых содержатся пленные боевики ИГ и члены их семей

Эрдоган назвал курдских боевиков в Сирии, с помощью США противостоящих джихадистам "Исламского государства" (организация запрещена в России), объявленными вне закона боевиками, и обвинил их в связях с группировками, десятилетиями ведущими повстанческую борьбу против турецкого государства.

В пятницу президент повторил свою фразу о том, что турецкие силы могут нанести удар по сирийским курдам "внезапно однажды ночью".

"Нам необходимо обеспечить дальнейшие шаги по Сирии", - сказал он, не объяснив, однако, что имеет в виду.

Эрдоган также сообщил, что во время недавней встречи с российским президентом в Сочи сказал Путину, что хочет более тесно сотрудничать с Россией в северных сирийских регионах, где действует курдское ополчение, которое в Анкаре считают террористами.

"Мы находимся в контакте с Россией по каждом шагу, который предпринимаем в Сирии", - сказал Эрдоган.

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