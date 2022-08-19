Макрон и Путин поговорили впервые за три месяца. Они обсудили отправку инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

11 минут назад

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Автор фото, Getty Images/TASS

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры - первые почти за три месяца. Они обсудили ситуацию вокруг оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС.

В последний раз, согласно официальным данным, Путин и Макрон говорили по телефону 28 мая, а до этого - 3 мая. В первые же несколько недель войны в Украине Макрон вел регулярные телефонные переговоры с Путиным, призывая того остановить боевые действия.

Пресс-служба Кремля сообщила о разговоре, когда в Сочи проходила встреча Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В Москве, как обычно, подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Согласно сообщению Кремля, он был посвящен ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем российских войск.

Путин заявил Макрону, что "систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы".

Оба президента, подчеркивается в кремлевском сообщении, отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, а Путин заявил, что российская сторона готова оказать инспекторам агентства необходимое содействие.

Также Путин упомянул о приглашении экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию в Еленовке, где конце июля в результате взрыва погибло более полусотни украинских военнопленных.

Президент России рассказал Макрону "о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле пакетной сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов".

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Сообщение о переговорах Путина и Макрона появилось и на сайте Елисейского дворца. В нем говорится, что французский лидер "еще раз подчеркнул свою озабоченность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности".

Макрон высказался за скорейшее направление на АЭС миссии экспертов МАГАТЭ, подчеркнув, что условия должны быть согласованы с Украиной и ООН. Путин, согласно сообщению Елисейского дворца, дал свое согласие на это.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, посетивший в четверг Украину, призвал немедленно вывести со станции войска и установить вокруг нее демилитаризованную зону. По его словам, у ООН достаточно ресурсов, чтобы при согласии Украины и России направить на станцию миссию МАГАТЭ.

Рано утром в четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в "Твиттере", что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси готов возглавить делегацию экспертов на Запорожскую АЭС.

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Гутерришем параметры миссии "и то, что она может очень быстро и вполне безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию нашего государства". "И только так", - подчеркнул Зеленский.

Путин и Макрон снова обсудят эту тему в ближайшие дни после переговоров технических групп, сказано в сообщении Елисейского дворца.

Российские войса захватили Запорожскую АЭС в начале марта. С начала августа Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга в обстрелах станции.