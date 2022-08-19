СМИ: главный нарколог минздрава России Евгений Брюн задержан по подозрению в мошенничестве

час назад

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Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Главный внештатный психиатр-нарколог минздрава России Евгений Брюн снят со своей должности, сообщили в ведомстве. По данным СМИ, он задержан по делу о мошенничестве.

Как сообщает Интерфакс, вместе с Брюном задержаны еще четыре человека, в том числе вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев. По данным агентства, им вменяют нарушения при заключении госконтрактов.

По словам источника ТАСС, Брюн проверяется на причастность "к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей".

Брюн занимал должность главного внештатного психиатра-нарколога российского минздрава с 2009 года. Он также возглавляет Московский научно-практический центр наркологии, имеет степень доктора медицинских наук и звание заслуженного врача России.

Брюн известен своими резонансными высказываниями. В частности, он говорил, что человек может впасть в кому, если перед употреблением алкоголя съест масло, или что сотрудники западных хосписов, дающие пациентам марихуану, могут так ускорять их смерть.

Скандал с медосмотрами

В 2019 году в России должны были вступить в силу новые правила медосмотра для водителей, предполагающие сдачу анализов на употребление психоактивных веществ и алкоголя. Из-за включения в медосмотр обязательного теста на определение маркеров, свидетельствующих о регулярной алкогольной нагрузке, справки, которые стоили 500-1500 рублей, подорожали до 5-9 тысяч рублей.

За несколько дней до вступления правил в силу у наркодиспансеров в разных регионах России начали выстраиваться очереди. В наркологическом диспансере в Казани, стоя в очереди за справкой, умер 73-летний мужчина.

Рост цены на справку критиковал даже президент России Владимир Путин. "У нас минимальный размер оплаты труда - МРОТ - 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку - ползарплаты надо человеку отдать?" - возмущался он.

После этого минздрав отложил введение новых правил до июля 2020 года, а затем и вовсе внес в них изменения. В ведомстве решили, что более серьезные исследования должны будут проходить не все водители, а только те, кто был лишен прав за управление в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, а также те, у кого врачи заметят клинические признаки алкогольной или наркотической зависимости.