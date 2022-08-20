В столице Сомали боевики "Аш-Шабаб" напали на отель. Есть жертвы

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters

В столице Сомали Могадишо 12 человек погибли в результате штурма отеля Hayat боевиками связанной с "Аль-Каидой" (запрещенной в России) группировки "Аш-Шабаб".

По информации полиции, нападавшие взорвали два взрывных устройства возле гостиницы, а затем ворвались в здание и открыли огонь.

Сообщается, что спецподразделение полиции спасло десятки гостей и сотрудников отеля.

"Силы безопасности продолжают нейтрализовывать террористов, которые укрылись в одной их комнат. Большинство людей спасены. Подтверждена гибель 12 человек, в основном гражданские", - сказал чиновник Мохамед Абдикадир.

Ранее глава службы скорой помощи Могадишо сообщил агентству Рейтер, что из здания были вынесены девять раненых.

На неверифицированных видеозаписях, циркулирующих в соцсетях, видно, как из окон отеля валят клубы дыма, слышны крики и громкие удары.

"К отелю Hayat подъехали две заминированные машины, - рассказал Рейтер сотрудник полиции. - одна врезалась в барьер рядом с отелем, а другая - в ворота. Боевики находятся в здании".

Группировка "Аш-Шабаб" считается одним из филиалов "Аль-Каиды" (запрещенной в России) и ведет затяжной конфликт с федеральным правительством.

Сотрудники федерального правительства часто назначают важные встречи в отеле Hayat.

"Аш-Шабаб" действует в соновном в южной и центральной частях Сомали, но смогла распространить свое влияние и на районы, подконтрольные правительству.

Это первое нападение группировки в столице с мая этого года, когда был избран новый президент Сомали Хасан Шейх Махмуд.

"Аш-Шабаб" придерживается ваххабизма - течения в исламе, официально принятого в Саудовской Аравии, тогда как большинство сомалийцев исповедуют суфизм.