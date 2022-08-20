Украинский боксер Александр Усик защитил свой титул в бою с Джошуа

час назад

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Автор фото, Reuters

Украинец Александр Усик, владеющий титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, отстоял все свои чемпионские пояса в бою-реванше с экс-чемпионом мира англичанином Энтони Джошуа.

Боксерский поединок из 12 раундов состоялся в ночь на воскресенье в городе Джидда Саудовской Аравии на арене King Abdullah Sports City.

В целом бой-реванш проходил на равных с обоюдными шансами на успех.

Усик одержал победу раздельным решением судей. Как пишет издание Championat.com, по подсчетам украинского судьи, победить должен был Джошуа, но британский арбитр отдал победу Усику.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бой прошел на равных

Теперь в активе украинского боксера 20 побед, из них 13 - нокаутом, и ни одного поражения.

СМИ сообщали, что матч принесет боксерам 80 млн долларов, которые они поделят пополам.