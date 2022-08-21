Минобороны Албании сообщило о задержании двух россиян и украинца

59 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Двое граждан России - мужчина и женщина, а также один украинец задержаны в Албании при попытке проникнуть на военный завод, сообщило албанское министерство обороны. При задержании пострадали двое солдат, охранявших закрытый объект.

На место происшествия выехали представители полиции, прокуратуры и спецслужб. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что задержанные подозреваются в шпионаже.

По данным минобороны, инцидент произошел на заводе механического оружия "Молот" в городе Грамши в субботу, 20 августа, около 17:40.

Охрана военного завода заметила, что на его территорию проник посторонний и начал фотографировать объект. При появлении часовых нарушитель попытался скрыться, но был задержан. В момент задержания он распылил баллончик с нервнопаралитическим газом, в результате двое солдат серьезно пострадали и были доставлены в госпиталь.

Задержанным оказался гражданин России, власти приводят только его возраст - 24 года и инициалы - М.З.

Тем временем за периметром завода были замечены еще двое, женщина и мужчина, сопровождавшие человека, проникшего на территорию.

Полиции удалось заблокировать автомобиль "Шевроле", в котором находились подозреваемые. Ими оказались 33-летняя гражданка России с инициалами С.Т. и 25-летний гражданин Украины с инициалами Ф.А. Все задержанные доставлены в местный комиссариат полиции, начато следствие.

Закрытое предприятие

Пока не ясно, с какой целью иностранцы пытались проникнуть на территорию завода. В прокуратуре считают, что если бы это были обычные туристы, то вряд ли бы они стали применять нервнопаралитический спрей против охранников.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что задержанные подозреваются в шпионаже

По информации из открытых источников, раньше на механическом оружейном заводе в Грамши выпускались автоматы АК-47 советского конструктора Калашникова. Как уточняет албанский телеканал top-channel.tv, с 1993 года производство автоматов было прекращено, но на заводе остается военное оборудование, и поэтому он относится к объектам особой важности, охраняемым албанской армией.