В Сомали освобожден от боевиков отель Hayat. Погибли более 20 человек

час назад

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Автор фото, HASSAN ALI ELMI Подпись к фото, Нападение боевиков на гостиницу Hayat началось в пятницу вечером и длилось более 30 часов

В столице Сомали Могадишо 21 человек погибли в результате штурма отеля Hayat боевиками связанной с "Аль-Каидой" (организация запрещена в России) группировки "Аш-Шабаб".

По информации полиции, нападавшие взорвали два взрывных устройства возле гостиницы, а затем ворвались в здание и открыли огонь.

Силы безопасности Сомали заявили, что им удалось спасти 106 человек.

"Ужасает гибель невинных людей, - добавил он, - силы безопасности занимались спасением людей и поодиночке, и группами", - сказал журналистам один из руководителей полиции Могадишо Абди Хасан Мохаммед Хиджра .

Министр здравоохранения страны Али Хаджи Адан заявил, что число погибших может возрасти, поскольку не исключено, что члены семей забрали тела родственников до того, как был проведен официальный подсчет. Он добавил, что 117 человек получили ранения, 15 из них находятся в критическом состоянии.

Автор фото, HASSAN ALI ELMI via Getty Images Подпись к фото, Абди Хасан Мохаммед Хиджра сообщает об окончании операции

Отель был в значительной степени разрушен после ожесточенных боев между боевиками и силами безопасности.

"Оказаться по соседству со стрельбой и взрывами было просто ужасно. Это была одна из самых ужасных вещей, которые я когда-либо видел в Могадишо", — сказал Би-би-си Абдисалам Гулед, бывший заместитель директора национального разведывательного управления Сомали.

Офицер полиции сообщил агентству Рейтер, что боевики проникли в отель, протаранив шлагбаум и ворота двумя заминированными машинам

После начала нападения сайт, связанный с "Аш-Шабаб", сообщил, что группа боевиков "вела неприцельную стрельбу" после того, как "силой проникла" в отель, который считается популярным местом для встреч сотрудников федерального правительства.

Силам безопасности понадобилось несколько часов для того, чтобы добраться до верхних этажей отеля, поскольку боевики, взяв заложников, взорвали лестницу.

Автор фото, HASSAN ALI ELMI via Getty Images Подпись к фото, Вход в гостиницу Hayat после окончания операции по ликвидации группы боевиков

Группировка "Аш-Шабаб" считается одним из филиалов "Аль-Каиды" и ведет затяжной конфликт с федеральным правительством.

"Аш-Шабаб" действует в основном в южной и центральной частях Сомали, но смогла распространить свое влияние и на районы, подконтрольные правительству.

В последние недели боевики, связанные с группировкой, также атаковали цели вдоль границы Сомали и Эфиопии, что вызвало обеспокоенность по поводу возможной новой стратегии "Аш-Шабаб".

Это первое нападение группировки в столице с мая этого года, когда был избран новый президент Сомали Хасан Шейх Махмуд.

"Аш-Шабаб" придерживается ваххабизма - течения в исламе, официально принятого в Саудовской Аравии, тогда как большинство сомалийцев исповедуют суфизм.