Отстраненному от власти премьеру Пакистана предъявили обвинение по закону о терроризме

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Имран Хан принимает участие в семинаре на тему "Смена режима" в Исламабаде, 22 июня 2022 года

Полиция Пакистана предъявила бывшему премьер-министру страны Имрану Хану обвинения по закону о терроризме. Ранее Хан обвинил полицию и суд в задержании и пытках своего близкого помощника.

Сотни сторонников бывшего премьера собрались в понедельник возле его особняка на вершине холма в столице Исламабаде, обещая взять власть в случае его ареста. После смещения с поста главы правительства в апреле этого года Хан активно критиковал руководство страны и армии.

Бывший профессиональный игрок в крикет Хан возглавлял правительство Пакистана с 2018 года. О предъявлении ему обвинений полиция сообщила после того, как политик стал заявлять о пытках своего ближайшего соратника по партии Шахбаза Гилла, задержанного по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

В субботу Хан публично осудил шефа полиции Исламабада и судью за его задержание и предполагаемое жестокое обращение. "Готовьтесь, так как мы будем принимать меры против вас", - сказал он в своей речи, обращаясь к полицейскому начальнику и женщине-судье.

В ответ на это власти обвинили Хана в нарушении пакистанского закона о борьбе с терроризмом - за якобы прозвучавшие в речи угрозы в адрес государственных чиновников.

После того, как стало известно о расследовании против экс-премьера, сотни его сторонников собрались у его дома в Исламабаде Они пригрозили захватить столицу, если полиция попытается его задержать. Полицейские заявили, что прибыли туда не для ареста бывшего премьера, а для поддержания порядка.

Хан был отстранен от власти в апреле в результате вотума недоверия. С тех пор он ездит по стране и призывает к новым выборам, резко критикуя правительство и армию. В субботу орган по регулированию СМИ объявил, что телеканалам будет запрещено транслировать его выступления в прямом эфире. По мнению регулятора, экс-премьер допускает высказывания против государственных учреждений, разжигающие ненависть.

Бывший премьер считает, что правительство занимается цензурой. "Какое преступление совершил Имран Хан? Я никогда не приму эту шайку воров", - сказал он своим сторонникам в воскресенье на одном из своих митингов.

Несмотря на вотум недоверия, Хан продолжает пользоваться поддержкой многих пакистанских избирателей. В июле его партия получила контроль над законодательным собранием в Пенджабе. Наблюдатели усмотрели в этой победе сигнал, что Хан может рассчитывать на успех на досрочных выборах в стране, которых он добивается.

Перед тем, как стать премьером в 2018 году, Хан обещал победить коррупцию и вывести страну из экономического кризиса. Он неоднократно говорил, что для его отстранения от власти оппозиционные партии сотрудничали с другими государствами. В частности, он утверждал, что от него пытаются избавиться власти США , которым якобы не нравится его дружба с Россией и Китаем. В Вашингтоне отвергали эти подозрения.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Имран Хан и Владимир Путин в Москве 24 февраля

Хан поддерживал тесные связи с Россией. Он приехал с визитом в Москву 23 февраля, когда отношения России со странами Запада уже были довольно сильно накалены на фоне ситуации вокруг Украины. При этом второй день его поездки в российскую столицу пришелся на начало полномасштабного вторжения российских войск в Украину и обстрелов украинских городов.

Хан критиковал администрацию президента США Джорджа Буша-младшего за объявленную той "войну против террора".