Леонид Федун уходит с поста президента "Спартака". Он продал клуб "Лукойлу"

16 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, Критики Федуна утверждали, что он чаще прислушивался к советам своей жены Заремы Салиховой, управляя "Спартаком", а не к футбольным специалистам

Миллиардер Леонид Федун сложил с себя полномочия президента московского футбольного клуба "Спартак". Он возглавлял клуб 18 лет, и в последнее время многие болельщики просили его уйти. В итоге Федун продает клуб "Лукойлу", откуда также ранее ушел.

27 июня Федун покинул пост вице-президента крупнейшей частной российской нефтяной компании "Лукойла" - "в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами".

Теперь "Лукойл" приобретает 100% акций футбольного клуба, а также стадиона "Открытие Арена". И в связи с выходом из состава акционеров клуба Федун слагает полномочия президента, а также члена совета директоров и не будет принимать участие в управлении клубом, говорится в сообщении нефтяной компании.

Бизнесмен занимает 23-ю строчку в рейтинге российского Forbes. В данный момент издание оценивает его состояние в 7,5 млрд долларов. Федун создавал "Лукойл" вместе с Вагитом Алекперовым. После того, как Алекперов попал под санкции, Федун стал основным акционером компании.

Владельцем "Спартака" он стал в 2004 году, выкупив контрольный пакет акций у Андрея Червиченко. Тогда же он стал президентом клуба.

Отставки Федуна требовали многие болельщики "Спартака", некоторый неудачно выступил в прошлом сезоне. В июле и начале августа СМИ анонсировали его уход из руководства клубом. Издание "Чемпионат.com" называло его ожидаемую отставку "эпохальным событием для всего российского футбола". "Пожалуй, ни одного владельца так не критиковали", - отмечало издание.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Елизавета Фохт об "эпохе Федуна" в "Спартаке":

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Совладелец "Лукойла" Леонид Федун - одна из знаковых фигур российского футбола. Он управлял "Спартаком", самым популярным и титулованным клубом (с учетом советским времен) 18 лет из его 100-летней истории.

Кажется, ни одного владельца ни одного из клубов российской премьер-лиги никогда не критиковали так яро, как Федуна. Миллиардер пришел в клуб в 2004 году, когда команда была в кризисе.

С его приходом у "Спартака" началась трофейная засуха. Она продлится 13 лет, а самого Федуна болельщики станут называть "Нольтрофеич" - сам он потом признавался, что считал прозвище очень обидным.

В эти годы одним из самых популярных мемов российского футбола был так называемый "спартаковский круговорот": он традиционно начинался с приходом нового тренера и улучшения результатов команды, а заканчивался разочарованием болельщиков и призывами отправить тренера (а заодно и Федуна, президента клуба) в отставку.

Параллельно миллиардер воплощал в жизнь, пожалуй, главный проект в новейшей эпохе "Спартака" - строил команде собственный стадион.

"Спартак" впервые сыграл на "Открытие Арене" в 2014 году, а в 2017-м впервые за долгие годы выиграл российскую премьер-лигу под руководством итальянца Массимо Каррера. Повторить этот результат с тех пор не удалось.

Критика в адрес Федуна стала только жестче - в том числе после того, как в 2020 году выяснилось, что большое влияние на команду имеет жена Федуна Зарема Салихова (СМИ писали, например, о том, что при управлении командой она якобы руководствуется гороскопом).

В последние месяцы Федуна в "Спартаке" фанаты регулярно освистывали его во время матчей - скандирования "Федун, продай "Спартак" были одной из самых мягких кричалок в его адрес.

На фоне санкций и вторжения России в Украину дела Федуна окончательно расстроились - агентство Блумберг сообщало, что бизнесмен мог потерять до 80% состояния. А в конце июня 2022 году Федун, уроженец Киева, ушел из "Лукойла", в котором работал с начала 90-х - формально из-за достижения пенсионного возраста. Поползли слухи о его отставке с поста президента "Спартака" - но и Федун, и сам клуб их отвергали. До этого дня".

Сам Федун еще 26 июля в разговоре с "РБК Спорт" говорил, что сообщения о его уходе с поста председателя совета директоров клуба не соответствуют действительности: "Это бред, я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени".

Федун инвестировал около полутора миллиардов долларов в арену для "Спартака", писал Forbes. В 2018 году здесь состоялось несколько матчей чемпионата мира по футболу.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

"Вот и закончилась эта удивительная история", - говорится в обращении Федуна к болельщикам, опубликованном в "Твиттере" футбольного клуба. Он назвал сбывшейся мечтой то, что 18 лет возглавлял "народную команду".

"Лукойл" в своем пресс-релизе обещает в ближайшее время реализовать "ряд стратегических инициатив", с тем чтобы улучшить систему управления "Спартаком" и создать "более прозрачный и коллегиальный механизм принятия решений". Нефтяная компания "высоко ценит" вклад своего бывшего вице-президента в развитие клуба и его инфраструктуры, сказано в заявлении.