Сердце первого императора Бразилии привезут к празднованию 200-летия независимости страны

40 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Сердце первого монарха Бразилии хранится в Португалии

Забальзамированное сердце первого императора Бразилии Педру I привезут из Португалии к празднованию 200-летия бразильской независимости. После окончания торжеств орган отправят обратно в Порто.

Сердце, хранящееся в колбе с формальдегидом, везут на борту военного самолета в сопровождении мэра Порто, Руи Морейры. Разрешение на его транспортировку по случаю дня независимости дали власти Португалии.

Забальзамированный орган будут встречать с воинскими почестями, в честь императора выступит почетный караул и прогремит артиллерийский салют. Затем сердце выставят на всеобщее обозрение в здании МИД Бразилии.

"Это сердце будут приветствовать так, словно перед нами - глава государства. Словно Педру I живет среди нас, - заявил начальник протокольной службы МИД Бразилии Алан Коэльо де Сельос. - Прозвучит государственный гимн и гимн независимости, сочиненный, кстати, самим Педру, который был не только императором, но и прекрасным музыкантом".

Педру родился в 1789 году в королевской семье Португалии, крупнейшей колонией на тот момент была Бразилия. Когда в страну вторглись войска Наполеона I, монаршая семья была вынуждена бежать в Бразилию.

Когда в 1821 году отец Педру, король Жуан VI, вернулся в Португалию, своего 22-летнего сына он оставил управлять Бразилией. Вскоре Педру объявил о независимости страны от португальской короны и отказался возвращаться домой.

В 1834 году Педру I, провозглашенный первым императором Бразилии, скончался от туберкулеза. Ему было 35 лет.

На смертном одре монарх попросил, чтобы после кончины его сердце отделили от тела и перевезли в Порту. На сегодняшний день оно хранится в алтаре церкви Богоматери Лапы.