Делийский Робин Гуд: полиция Индии задержала преступника, делившегося награбленным с бедняками
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Полиция в Индии арестовала преступника по кличке Делийский Робин Гуд, занимавшегося разбойными нападениями вместе с шайкой из 25 человек и делившегося частью награбленного с бедняками.
Вашим Акрам и его подельники обчищали богатые дома, забирали наличные и драгоценности, отдавая часть своей добычи бедным, заявили в столичной полиции. Однако в реальности Акрам и его подельники были мало похожи на благородного диснеевского Робин Гуда : львиную долю награбленного они оставляли себе.
По данным правоохранителей, Вашим Акрам совершил 160 преступлений, включая попытку убийства и изнасилование.
Полиции понадобилось четыре месяца, чтобы поймать 27-летнего преступника. Его задержали 19 августа, когда стало известно о том, что он находится возле одной из железнодорожных станций в Дели для встречи с одним из своих контактов.
Вашим Акрам неоднократно менял себе убежище, скрываясь от правоохранителей по разным индийским штатам, говорится в заявлении полиции. Поскольку шайка Акрама помогала бедным, он получал поддержку от местных жителей, которые сообщали ему о передвижениях полиции и помогали ему уйти от преследования.