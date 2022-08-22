Делийский Робин Гуд: полиция Индии задержала преступника, делившегося награбленным с бедняками

20 минут назад

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Полиция в Индии арестовала преступника по кличке Делийский Робин Гуд, занимавшегося разбойными нападениями вместе с шайкой из 25 человек и делившегося частью награбленного с бедняками.

Вашим Акрам и его подельники обчищали богатые дома, забирали наличные и драгоценности, отдавая часть своей добычи бедным, заявили в столичной полиции. Однако в реальности Акрам и его подельники были мало похожи на благородного диснеевского Робин Гуда : львиную долю награбленного они оставляли себе.

По данным правоохранителей, Вашим Акрам совершил 160 преступлений, включая попытку убийства и изнасилование.

Полиции понадобилось четыре месяца, чтобы поймать 27-летнего преступника. Его задержали 19 августа, когда стало известно о том, что он находится возле одной из железнодорожных станций в Дели для встречи с одним из своих контактов.