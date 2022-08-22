"Она занималась оппозиционной деятельностью у меня за спиной": сенатор Исаков о поступке дочери

36 минут назад

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Автор фото, Stojan Vasev/TASS/Diana Isakova

Сенатор Эдуард Исаков выпустил новое заявление про свою дочь, которая высказалась против войны и уехала из России.

В минувшую пятницу Диана Исакова рассказала в интервью Би-би-си и "Медузе" (признана в России "иностранным агентом"), что в марте 2022 года она вышла на антивоенный митинг в Сочи, а в апреле - раздавала там же антивоенные листовки и была задержана полицией. Исакова также выступила с критикой своего отца, который как член Совета федерации, санкционировал вторжение в Украину.

Эдуард Исаков в ту же пятницу опубликовал осуждающий Диану пост, который многими в соцсетях было воспринят как отречение от дочери. Другие отметили, что пост был больше похож на объяснительную начальству. Сегодня сенатор выпустил новое заявление, что об отречении речь не идет, но у него с дочерью "конфликт, серьезные разногласия".

"Не нужно делать из моей дочери жертву. Она не просто выступила против специальной военной операции, она скрытно занималась оппозиционной деятельностью у меня за спиной, проживая в моем доме, на мои средства, понимая, что я работаю в федеральных органах власти", - написал он.

"Все интервью было посвящено мне, тому, как я тиранил мою дочь, не давал ей свободно выражать свою гражданскую позицию, но которая почему-то по своему желанию проживала со мной и даже не думала съезжать и начинать самостоятельную жизнь. При этом ей было куда переехать, она три года встречалась со взрослым мужчиной моего возраста", - также пожаловался сенатор.

Исаков предположил, что его дочь дала интервью СМИ в стремлении собрать больше подписчиков своему телеграм-каналу. В предыдущем заявлении он предположил, что Би-би-си и "Медуза" заплатили Диане Исаковой (Би-би-си не платит за интервью; "Медуза" также уточнила, что интервью Исакова давала добровольно и бесплатно).