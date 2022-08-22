Засуха в Китае: погасшие огни Шанхая, пересохшая Янцзы и искусственные тучи

31 минуту назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так набережная Вайтань выглядит в обычные дни

Самая сильная за всю 60-летнюю историю наблюдений жара в Китае и пересохшая река Янцзы заставила китайские власти пойти на крайние меры по перераспределению электроэнергии. В некоторых провинциях засевают облака, чтобы вызвать дождь.

Знаменитая шанхайская набережная Вайтань (также известная как "Бунд" - в переводе с английского "насыпь"), обычно ярко освещенная по ночам, на ближайшие двое суток погаснет - как объясняют городские власти, для экономии электроэнергии.

Район набережной, известный сочетанием исторических и футуристических зданий, популярен среди туристов.

В распространённом в воскресенье уведомлении Шанхайского административного бюро по ландшафтному дизайну и внешнему виду города говорится, что здания на набережной, расположенные вдоль крупнейшей реки города, не будут освещаться в понедельник и вторник.

"Мы приносим извинения за неудобства, которые это может вызвать", - говорится в уведомлении.

Заводы встали

На прошлой неделе Китай выпустил свое первое в этом году общенациональное предупреждение о засухе после того, как в некоторых районах, включая Шанхай в районе дельты Янцзы и Сычуань на юго-западе Китая, несколько недель наблюдалась экстремальная жара.

Крупные производители в провинции Сычуань сообщили Би-би-си, что они пострадали от отключения электроэнергии.

Вторая по величине экономика мира (после США или третья после США и ЕС) столкнулась с сильной засухой на фоне рекордной жары.

Официальные лица провинции Сычуань, где температура превысила 40 градусов по Цельсию, недавно заявили, что повышение температуры и малое количество осадков, а также повышенный спрос на кондиционирование воздуха вызвали нехватку электроэнергии.

По сообщениям СМИ, провинция продлила свои меры по энергосбережению на пять дней до четверга. Они ограничивают электроснабжение некоторых промышленных предприятий.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen сообщил Би-би-си, что его завод в Чэнду, столице провинции Сычуань, по-прежнему не работает.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Огромный завод Volkswagen в столице Сычуани Чэнду остановился 17 августа

Представитель Volkswagen заявил, что фирма ожидает "небольшую задержку" в поставках, которая в скором времени будет устранена.

"Мы следим за ситуацией и находимся в тесном контакте с нашими поставщиками", - добавил он.

Компания Foxconn, поставляющая комплектующие для Apple, также закрыла свой завод в провинции Сычуань, но заверила, что влияние на общие объемы производства в настоящее время "незначительно".

В то же время японский автогигант Toyota подтвердил Би-би-си, что постепенно возобновляет производство в провинции Сычуань, используя собственные источники производства электроэнергии.

Ченю Ву, младший аналитик по Китаю и Северной Азии в консалтинговой компании Control Risks, в интервью Би-би-си сказал, что, по всей видимости, отключение электроэнергии не будет долгим и его влияние на производство будет незначительным.

"Экономия электроэнергии на местах и увеличению выработки, вероятно, помогут смягчить ситуацию с нехваткой электроэнергии в ближайшие недели, особенно если жара, наконец, закончится", - считает он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Это все, что осталось от крупнейшего в Китае пресноводного озера Поянху в провинции Цзянси в центре страны

Пересохшая река

Река Янцзы сейчас находится на рекордно низком уровне. На некоторых участках выпало менее половины обычного количества осадков. По словам чиновников, водохранилища гидроэлектростанций в настоящее время истощились почти наполовину.

Янцзы - третья по величине река в мире, обеспечивающая питьевой водой более 400 миллионов китайцев, и самый важный водный путь не только для экономики Китая, но и для глобальной цепочки поставок.

Этим летом уровень воды достиг рекордно низкого уровня, когда пересохли целые участки реки и десятки притоков. Уровень воды в главном русле Янцзы более чем на 50% ниже среднего показателя за последние пять лет. Судоходные пути в среднем и нижнем течении реки также закрыты.

Потеря воды в обширной гидроэнергетической системе Китая особенно остро сказалась на ситуации в провинции Сычуань, получающей более 80% энергии от гидроэнергетики. В то же время, как сообщают местные СМИ, спрос на электроэнергию этим летом увеличился на 25%.

В воскресенье правительство провинции присвоило ситуации Сычуани самый высокий уровень опасности. В Сычуани и соседних провинциях температура превысила 40 градусов по Цельсию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спасаясь от жары, жители Сычуани буквально не вылезают из бассейнов - где они есть и где в них есть вода...

Как сообщает издание Sichuan Daily, правительственным учреждениям в провинции Сычуань было предложено поддерживать температуру воздуха на уровне не ниже 26 градусов по Цельсию. Рабочих также попросили по возможности пользоваться лестницами, а не лифтами.

В провинции также начались отключения электричества, затронувшие миллионы жителей.

В городе Дачжоу, где проживает около 5,4 миллиона человек, отключения электроэнергии длятся до трех часов, сообщают местные СМИ.

Заводы в провинции были вынуждены сократить производство или вообще остановить работу в рамках чрезвычайных мер, призванных перенаправить электроэнергию в дома жителей.

Засуха затронула по меньшей мере 2,46 млн человек и 2,2 млн гектар сельскохозяйственных угодий в Сычуани, Хэбэе, Хунани, Цзянси, Аньхое и Чунцине.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Накопленную весной воду комплекс "Три ущелья" теперь сбрасывает в пересохшие реки

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Китая, из-за засухи более 780 тысячам человек потребовалась прямая государственная поддержка. В особенно пострадавшие районы питьевую воду доставили грузовиками в районы.

На прошлой неделе министерство подсчитало, что только в июле экономический ущерб от жары составил 2,73 млрд юаней (400 млн долларов США), затронув 5,5 млн человек.

Министерство финансов сообщило, что выделит 300 миллионов юаней (44,30 миллиона долларов) на помощь при стихийных бедствиях.

Министерство водного хозяйства заявило на прошлой неделе, что для увеличения поставок воды плотина "Три ущелья", крупнейшее гидроэнергетическое предприятие в стране, также увеличит сброс воды на 500 миллионов кубометров в течение следующих 10 дней.

Искусственный дождь

Между тем в некоторых частях центрального и юго-западного Китая власти приняли меры, чтобы вызвать дожди.

Провинции вокруг реки Янцзы начали операции по засеванию облаков. В минувшую среду власти провинции Хубэй в центральном Китае также объявили о том, что начнут засевать облака, используя стержни из йодистого серебра, чтобы вызвать дождь.

Стержни из йодистого серебра, обычно размером сигареты, выстреливают в существующие облака, чтобы ускорить формирование кристаллов льда. Эти кристаллы увеличивают содержание влаги в облаках и повышают вероятность ее высвобождения, то есть дождя.

Автор фото, China daily via Reuters Подпись к фото, Власти провинции Хубэй проводят операции по засеванию облаков

Засев облаков практикуется с 1940-х годов, и в Китае действует самая крупная программа подобного рода в мире. Перед Олимпийскими играми в Пекине в 2008 году китайские власти тоже регулировали погоду, в тот раз - наоборот, для того чтобы предотвратить дожди. Аналогичные методы также используются для того, чтобы вызвать снегопад или смягчить град.

Предстоящие 10 дней станут "ключевым периодом" для урожая риса на юге Китая, заявил в интервью газете Global Times министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь. По его словам, власти также предпримут экстренные меры, чтобы "обеспечить осенний урожай зерна", который составляет 75% от годового урожая Китая.

Помимо засева облаков, планируется также опрыскивать посевы специальным составом, удерживающим воду и замедляющим ее испарение.

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