ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной

38 минут назад

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Автор фото, Daria Dugina Подпись к фото, Дарья Дугина была единомышленницей и соратницей отца

Центр общественных связей ФСБ объявил, что убийство Дарьи Дугиной - дочери ультраправого политолога Александра Дугина - раскрыто. Служба считает, что к нему причастны украинские спецслужбы. Киев это отрицает. С момента убийства прошло двое суток.

В убийстве ФСБ подозревает гражданку Украины Наталью Вовк 1979 года рождения, которая 23 июля приехала в Россию вместе с 12-летней дочерью.

Они якобы арендовали квартиру в доме в Москве, где жила Дугина, а в день ее гибели приехали на фестиваль "Традиция", утверждают в спецслужбе.

По версии ФСБ, Вовк, следившая за Дугиной на автомобиле Mini Cooper, на котором трижды меняли номера, совершила управляемый взрыв ее машины, а затем вместе с дочерью уехала через Псков в Эстонию.

Дочь Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе вечером 20 августа. Перед этим она вместе с отцом посетила фестиваль "Традиция" в подмосковной усадьбе Захарово.

Лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин вскоре обвинил в смерти Дугиной украинских диверсантов, которые якобы хотели взорвать ее отца.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк категорически отверг обвинения в адрес украинской стороны в причастности к взрыву.

"Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", - сказал Подоляк.