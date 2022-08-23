"Яндекс" обменял агрегатор новостей на сервис доставки еды Delivery Club

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS Подпись к фото, Архивное фото

Компании VK и Yandex N.V. объявили, чем расплатится VK за новостной агрегатор "Яндекса", который стал мишенью для критики после начала российского вторжения в Украину, и платформу "Дзен". "Яндексу" достанется сервис доставки еды и продуктов Delivery Club.

Сама сделка по продаже агрегатора новостей - не новость. VK объявила, что подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена" еще 28 апреля.

Как устроена сделка

Компании VK (бывшая Mail.ru Group) и голландская Yandex N.V. 22 августа подписали обязывающие документы о продаже платформы агрегации новостей "Яндекса" и информационно-развлекательного сервиса "Дзен", а также главной страницы, где были расположены оба сервиса, говорится в пресс-релизе Yandex N.V. Сделку планируется закрыть в ближайшее время.

Главной страницей "Яндекса" и ключевой точкой входа в поисковик, а также почту и другие немедийные сервисы станет ya.ru. Агрегатор новостей будет размещен на странице "Дзена". После завершения сделки главная страница с новостями и текстами будет переименована в dzen.ru.

В качестве компенсации за эти активы Yandex N.V. должен получить 100% сервиса доставки еды Delivery Club.

VK объявила, что выйдет из совместного предприятия со "Сбером" ("О2О Холдинг"), получит 100% в сервисе доставки еды и продуктов и затем передаст Delivery Club "Яндексу".

Совет директоров и руководство "Яндекса" пришли к выводу, что интересам акционеров лучше всего отвечает стратегический выход из медиабизнеса (кроме развлекательного стриминга), сказано в пресс-релизе компании. Она собирается сфокусироваться на других технологиях - поиске, рекламе, такси, доставке, следует из заявления.

"Яндекс" без новостей

Еще в апреле VK и Yandex N.V. анонсировали продажу "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена". Основные условия сделки стороны уже согласовали, но они пока не разглашаются, следовало из сообщений компаний.

"Яндекс" объявил о возможной продаже сервисов в середине марта - после начала российского вторжения в Украину. В апреле в компании заявляли, что не получали никаких запретов со стороны властей, которые могли бы помешать продаже этих сервисов.

Противники войны критиковали поисковик "Яндекса" за то, что он не выдает ссылки на публикации, противоречащие российской официальной линии.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

18 апреля "Яндекс" удалил из поисковой выдачи ссылки на публикации "Медузы", "Медиазоны", "Настоящего времени" (внесены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), Би-би-си и десятков других изданий. "Яндекс" объяснял, что приостанавливает выдачу в автоматическом порядке после того, как Роскомнадзор вносит ресурсы в реестр запрещенных. Что касается создания информационной повестки на сайте "Яндекса", то за нее отвечают алгоритмы, политически мотивированного вмешательства в их работу не происходит, уверяли в компании.

VK - это бывшая Mail.ru Group, сменившая название в октябре прошлого года. В декабре компания USM миллиардера Алишера Усманова объявила о выходе из капитала VK. Весь ее пакет акций достался группе "Согаз", ее крупнейшие акционеры - совладелец банка "Россия" и давний знакомый Владимира Путина Юрий Ковальчук.

После выхода компании Усманова из ее капитала и прихода "Согаза" Ковальчука сменился гендиректор компании. Этот пост покинул Борис Добродеев, возглавлявший Mail.ru Group с 2016 года. Он сын гендиректора ВГТРК Олега Добродеева. Руководителем VK стал вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко - сын первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. Кириенко стал одной из ключевых фигур во время вторжения, регулярно посещая оккупированные территории Украины.

"Яндекс" создал и владеет значительной частью российской IT-инфраструктуры. К ней относятся поисковик и множество различных сервисов - доставка еды и продуктов, такси, каршеринг и маркетплейс "Яндекс.Маркет". В компании работает около 18 тысяч человек.

С начала войны "Яндекс" столкнулся с проблемами, хотя компания пока не попала под санкции западных стран - под санкциями оказался топ-менеджер "Яндекса" Тигран Худавердян, который меньше суток возглавлял российский офис "Яндекса". Санкции против него сбыли связаны с "Яндекс.Новостями", в адрес которого звучали упреки в цензуре новостей о российском вторжении.

Ревизия активов

Накануне издание The Bell сообщало, что VK и "Сбер" окончательно договорились о "разводе" в своем совместном предприятии "О2О Холдинг". VK в результате сделки получит сервис доставки еды Delivery Club, который затем обменяет на "Дзен" и "Новости" с "Яндексом", а "Сберу" достанутся все остальные активы СП, в том числе каршеринг "Ситидрайв" и сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат", анонсировало издание.

VK и "Сбер" после начала войны и введения санкций устроили ревизию активов, на базе которых собирались развивать свои экосистемы, отмечает The Bell.