Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре Останкино. Фото

час назад

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Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

В телецентре Останкино прошла церемония прощания с Дарьей Дугиной - дочерью ультраправого политолога Александра Дугина, погибшей в результате взрыва автомобиля 20 августа.Среди пришедших на церемонию заметили бизнесмена Евгения Пригожина.

Во время церемонии возле гроба Дугиной сидели ее отец Александр Дугин, мать Наталия Мелентьева и миллиардер Константин Малофеев, основавший телеканал "Царьград", где работала погибшая.

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Дугин, выступая на церемонии, рассказал, что последние слова, которые сказала ему дочь, были: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем".

И Дугин, и его дочь активно поддерживали российское вторжения в Украину.

Автор фото, EPA/TASS

С речью также выступил депутат Леонид Слуцкий, возглавивший фракцию ЛДПР после смерти ее лидера Владимира Жириновского.

Во время прощания он произнес фразу "Одна страна, один президент, одна победа", схожую с нацистским лозунгом "Один народ, одна империя, один вождь" (Ein volk, ein reich, ein führer).

Малофеев сказал, что Дугина "была воином" и "погибла не зря", потому что "с кровью наших мучеников мы становимся сильнее". "Благодаря этой безвременной кончине нашей дорогой и любимой Даши, мы обязательно победим в этой войне [в Украине]", - цитирует бизнесмена журналист Александр Черных.

Среди пришедших на церемонию прощания заметили также петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина" и владельцем "ЧВК Вагнера", участвующей в боевых действиях в Украине (Пригожин отрицал свою причастность к этой частной военной компании и судился в связи с этим с журналистами).

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Президент России Владимир Путин на церемонию не приехал. Накануне он подписал указ о награждении Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно.

Соболезнования от лица Путина, в которых Дугина называется "светлым, талантливым человеком", зачитал его представитель Игорь Щеголев.

"Мы видим, чем заканчивается отмена культуры. Она заканчивается убийством и уничтожением", - добавил Щеголев от себя (цитата по Черныху).

Автор фото, EPA/TASS

Дугина погибла при взрыве автомобиля вечером 20 августа. Перед этим она вместе с отцом посетила фестиваль "Традиция" в подмосковной усадьбе Захарово.

Менее чем через двое суток после ее смерти, ФСБ заявила, что убийство раскрыто, и в нем виновны украинские спецслужбы. Представители властей Украины отрицают причастность к смерти дочери Дугина.

"Российская пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве автомобиля пропагандистки Дугиной "назначена" украинка и ее 12-летний ребенок", - писал накануне в "Твиттере" помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы не работаем таким образом", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя обвинения ФСБ в адрес украинских спецслужб.