Японский ученый считает, что собаки плачут, когда радуются. Не все с ним согласны

час назад

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Все мы слышали про крокодиловы слезы, которые рептилия, якобы, проливает по своим жертвам в процессе их поедания (миф давно уже развенчан учеными: да, плачут, но по чисто физиологическим причинам). Слезы на глазах можно увидеть и у многих других животных, но то, что мы склонны принимать за проявление эмоций, на самом деле опять же чистая физиология, как правило, это просто процесс увлажнения глаз. То же самое думали и про собак. И вообще в научном мире давно сложилось мнение, что от счастья или огорчения плачут только люди, а животным такие эмоциональные порывы не свойственны.

Однако ученые из частного университета Адзабу в Японии решили, что сложившееся мнение - еще не доказательство, и провели серию экспериментов, правда, на сравнительно малочисленной группе псов, в ходе которых, как они считают, было доказано, что собаки очень даже могут плакать от радости.

"Мы никогда раньше не слышали, чтобы животные плакали от радости, к примеру при встрече с хозяином, и полагаем, что первыми в мире сделали такое открытие!", - цитирует Eureka Alert руководителя исследования, специалиста в области поведениях животных Такэфуми Кикусуи.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Собственно, на эксперимент Кикусуи подтолкнула его собака - пудель, рассказал он Eureka Alert. Когда у нее родились щенята, ученый заметил, что в лице мамаши (как-то не хочется в этом контексте употреблять слово "морда") что-то изменилось. Это были слезы, которые не капали, а стояли в глазах.

"Это навело меня на мысль, что все дело может быть в окситоцине", - говорит ученый. Окситоцин - это пептидный гормон, помогающий людям строить социальные связи. Его выработка стимулируется прикосновениями других людей, и часто окситоцин называют еще "гормоном объятий".

В ходе предыдущих исследований уже было установлено, что окситоцин вырабатывается у людей и собак при их взаимодействии. Исследователи решили выяснить, в самом ли деле у собак на глаза будут наворачиваться слезы при встрече с хозяином после длительного расставания.

Эксперимент подтвердил, что собаки и правда плачут при встрече с хозяином, причем объем выделяемой жидкости заметно больше, чем при встрече с просто знакомыми людьми. Измерения производились с помощью абсорбирующей полоски бумаги, которую на минуту помещали под глазами собак. А когда в ходе другого эксперимента в глаза собакам напрямую добавили раствор с гормоном, слезоотделение еще больше усилилось.

Ученые также предложили группе добровольцев рассмотреть фотографии собак со слезами на глазах и без, и в случае, когда в собачьих глазах блестели слезы, реакция людей на фото неизменно была более положительной, из чего напрашивается вывод, что собачьи слезы помогают им привязывать к себе людей.

Автор фото, Getty Images

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"Не исключено, что когда собаки стали нашими партнерами, и мы научились устанавливать с ними связь, те из них, кто умел пустить слезу в ходе общения, удостаивались большей заботы", - предполагает Кикусуи.

Японские ученые признают, что пока еще не выясняли, плачут ли собаки, когда испытывают негативные эмоции, или когда общаются с другими собаками, однако указывают на то, что в случае их взаимодействия с людьми такое определенно происходит.

Впрочем, исследования японцев убедили далеко не всех ученых. Так, доктор Клайв Винн, специалист по поведению собачьих из Университета штата Аризона, в интервью New York Times заметил, что метод, примененный японцами для доказательства связи между возникающими у собаки эмоциями и слезоотделением, не самый надежный, поскольку пес, радующийся при встрече с хозяином, много двигается, абсорбирующая бумага трется о глаза и это само по себе может вызвать больше слез. Кроме того, все ученые указывают на небольшой объем выборки - всего 18 собак.