Таким Юпитер еще не видели: телескоп "Джеймс Уэбб" прислал снимки самой большой планеты Солнечной системы

49 минут назад

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Автор фото, NASA/ESA/CSA/Jupiter ERS Team/Judy Schmidt Подпись к фото, Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал несколько снимков Юпитера в июле этого года, и из них составили одно общее изображение

Самый мощный телескоп в мире показал Юпитер, каким мы его раньше не видели.

Телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) сделал несколько снимков самой большой планеты Солнечной системы в июле этого года, и из них составили общее изображение.

На снимках - полярные сияния, гигантские ураганы, окружающие Юпитер кольца и его луны и- и все это в таких деталях, которые астрономы назвали невероятными.

"Джеймс Уэбб" наблюдает за Вселенной в невидимом для человеческого глаза инфракрасном спектре, и полученные изображения потом искусственно окрашивают с помощью трех разных фильтров в цвета, знакомые нашему глазу.

Синим цветом выделена самая короткая инфракрасная волна - таким образом он показывает самые горячие области планеты. Полярные сияния и высотные туманы показаны красным цветом. На снимке разность температур отчетливо видна.

Зеленым и желтым цветом обозначены толстые слои облаков и туманные области, а Большое красное пятно - самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, способный поглотить Землю - выглядит белым из-за отраженного солнечного света.

Кроме того, на общем снимке видно не только сам Юпитер, но и дифракционный всплеск от вулканического спутника Ио, систему колец этой планеты, а также его спутники - Амальтею и Андрастею. Точки вокруг Юпитера на снимке - это далекие галактики, которые также захватил снимок.

Автор фото, NASA Подпись к фото, На общем снимке Юпитера с телескопа Джеймс Уэбб видны перепады температур в атмосфере планеты, спутники, полярные сияния и так называемое Большое красное пятно - самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе (которое на поверку оказалось белым)

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"Мы никогда не видели Юпитер таким. Это просто невероятно", - прокомментировала планетарный астроном Имке де Патер из Калифорнийского университета, сыгравшая ключевую роль в проекте. - Мы даже не ожидали, если честно, что это будет настолько хорошо".

Телескоп стоимостью 10 миллиардов долларов - это международная миссия под руководством американского космического агентства НАСА, совместная с его партнерами из Европейского и Канадского космических агентств.

"Джеймс Уэбб" запустили в декабре 2021 года, и сейчас телескоп находится на расстоянии больше полутора миллионов километров от Земли. Он может уловить свет, который начал двигаться в сторону нашей планеты 13 миллиардов лет назад, через несколько мгновений после Большого взрыва.