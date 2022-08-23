Усэйн Болт регистрирует свою коронную "позу победителя" как логотип торговой марки

52 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Победная" поза Усейна Болта

Самый быстрый человек в истории легкой атлетики, спринтер из Ямайки Усэйн Болт, подал заявку на регистрацию логотипа торговой марки в виде своей коронной "позы победителя".

В поданном заявлении на регистрацию торговый знак описан как "силуэт мужчины в характерной позе: одна рука согнута и направлена к голове, а другая поднята и направлена вверх". Согласно документу, изображение планируется использовать на разных предметах - в том числе одежде, украшениях и обуви, а также в ресторанах и спортбарах.

Именно в такой позе Болт отмечал завоевание каждой новой золотой медали - олимпийским чемпионом спринтер становился восемь раз, чемпионом мира - 11.

Заявление на регистрацию торговой марки в США было подано на прошлой неделе. Это не первая подобная попытка: 12 лет назад Болт уже подавал документы на регистрацию аналогичного изображения. Однако с тех пор прошло положенное американским законом время, так что заявление стало можно подавать повторно.

Автор фото, Usain Bolt/US Patent and Trademark Office Подпись к фото, Лого Усейна Болта

"Учитывая что Болт ушел из большого спорта, логично, что он хочет расширить свою бизнес-империю", - сказал Би-би-си юрист Джош Гербен, специализирующийся в области регистрации торговых марок.

"Силуэт в "победной позе" хорошо узнаваем по всему миру, и регистрация торговой марки позволит Болту размещать ее на своей именной продукции, а также продавать права на ее использование третьим сторонам", - добавил он.

Из любительского спорта Болт ушел вскоре после чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года, который прошел в Лондоне . С тех пор никому так и не удалось побить его рекорд скорости на дистанциях 100 и 200 метров.