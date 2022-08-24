Задержан Евгений Ройзман - предположительно, за "дискредитацию" армии. Что известно
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В Екатеринбурге задержан бывший мэр города Евгений Ройзман. По словам оппозиционного политика, жестко выступавшего против войны, на него завели уголовное дело по статье о "дискридитации" российской армии.
В полиции утром официально не комментировали причины задержания Ройзмана. ТАСС и РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщили, что дело против политика возбуждено из-за "публичных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ" (ст. 280.3 УК РФ).
Позже это подтвердил сам Ройзман. "Ст. 280.3 УК РФ. Дело [возбуждено] в Москве", - сказал Ройзман журналистам из окна своей квартиры, где проходил обыск (цитата по ТАСС).
Обыски прошли по трем адресам - дома, в фонде Ройзмана и в его частном музее Невьянской иконы. Кадры, на которых силовики в масках пришли в квартиру, опубликовал лояльный властям телеграм-канал Mash.
После ареста Ильи Яшина Ройзман оставался едва ли не последним известным российским политиком, жестко выступавшим против российского вторжения в Украину и остававшимся на свободе. На Яшина завели дело по другой статье - о "военных фейках" (207.3 УК РФ). Ему грозит более суровое наказание - до 10 лет колонии. По статье о "дискредитации" - до пяти лет.
Уголовная статья о "дискредитации" вменяется только после аналогичных нарушений по административной статье (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ройзмана трижды штрафовали по ней в марте и апреле на 50 тысяч рублей.
25 мая тот же суд назначил Евгению Ройзману штраф в 85 тыс. рублей за заданный им вопрос в "Твиттере" под новостью с заявлениями главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Ройзман последовательно заявлял о своей антивоенной позиции, в том числе в соцсетях, и говорил, что осознает угрозы, но не намерен уезжать из России.
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