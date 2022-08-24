Правозащитница сообщила об убийстве чеченского юноши из видео с бутылкой

11 минут назад

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Автор фото, Anton Podgaiko/TASS

Пропавший в 2020 году Салман Тепсуркаев, модератор телеграм-канала 1ADAT, признанного в Чечне экстремистским, погиб после того, как его заставили истязать себя на видео, утверждают правозащитница и сам канал. Видео с истязанием вызвало в Чечне большой резонанс, чеченские власти заявляли о своей непричастности к задержанию юноши, которому на тот момент было 19 лет.

Что сказала правозащитница

О его смерти рассказала юрист "Команды против пыток" Ольга Садовская в интервью журналистке Катерине Гордеевой, которое вышло на YouTube накануне. "Есть дело, в котором мы не спасли человека. Его убили", - сказала Садовская.

"Мы знаем, что он погиб. Он не выжил. Мы пытались его спасти", - добавила она, не сообщив подробностей.

После этого канал 1ADAT, сославшись на Садовскую, написал: "Надежды на то, что Салман жив у нас не осталось".

Информация о его гибели поступала давно, но авторы 1ADAT "до последнего надеялись на то, что это не правда и что Салман жив", сказано в сообщении.

Телеграм-канал пересказал сообщения, в которые его авторы отказывались до сих пор верить: якобы после истязаний, которые были сняты на видео и обнародованы, чеченские силовики убили Тепсуркаева на полигоне с помощью гранаты.

Эксперт Русской службы Би-би-си ранее призывал с осторожностью относиться к сообщениям, публикуемым телеграм-каналом 1ADAT.

Видео с бутылкой

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По данным правозащитников, 6 сентября 2020 года Тепсуркаев был похищен в городе Геленджик в Краснодарском крае. Вскоре в соцсетях распространилось видео, на котором молодой человек сидел голым перед камерой и оскорблял себя. Юноша на видео говорил, что работает администратором телеграм-канала 1ADAT, который публикует новости о Чечне, жестко критикуя ее руководителя Рамзана Кадырова и его окружение.

Юноша сказал, что его зовут Салман Тепсуркаев, ему 19 лет и он заслуживает наказания за то, что был модератором телеграм-канала. Он говорил на камеру, что 1ADAT - "грязный канал", администраторы которого занимались недостойными вещами. Тепсуркаев также называл себя незаконнорожденным, оскорблял свою мать и говорил, что сам решил наказать себя. После этих слов он садился на бутылку.

Спустя два дня бывший чеченский полевой командир и политик Ахмед Закаев сообщил о задержании своих родных в Чечне, связав это с видео с бутылкой. Закаев после публикации видео записал видеообращение к властям Чечни. В нем он говорил об издевательствах, которым подвергся юноша из Чечни за критику чеченских властей.

Закаев сказал, что те, кто подверг юношу такому унижению, не могут называть себя чеченцами. "Это не давление, а то, чем вы занимаетесь - не политика. Вы беспородные собаки", - заявил тогда Закаев и призвал жителей Чечни показать свое недовольство властям республики.

Тогда же 1ADAT выложил видео прямого эфира, который вел в "Инстаграме" спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Тот говорил, что в курсе ситуации, но не знает, кто подверг Тепсуркаева насилию.

Чеченские власти, комментируя видеозапись с бутылкой, рассуждали о недопустимости оскорбления женщин. Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что "тот, кто это сделал с Тепсуркаевым, поступил правильно", но "публиковать видео не стоило". "Жизнь не стоит того, чтобы позволять кому-то оскорблять наших матерей, жен и сестер", - сказал Кадыров в одном из телесюжетов. О непозволительности оскорблений чеченских женщин высказались также спикер Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов.

Во время прямого эфира в "Инстаграме", записанного после публикации видео с бутылкой, Делимханов назвал Тепсуркаева "козлом": "Каждый мстит так, как он может. Мы знаем, что группа, в которой состоял этот козел, очерняла людей. Ну и кто-то из родственников, брат, кузен наткнулся на него. Это сделано и показано не по указанию Кадырова".

В сентябре 2020 года в родовое село Делимхановых приехал брат депутата Шарип Делимханов, возглавляющий управление Росгвардии по Чечне. Выступая перед жителями, он осудил живущих в Европе чеченцев, которые публикуют в соцсетях оскорбительные видео.

1ADAT упоминает родовое село Адама Делимханова в сообщении об убийстве своего модератора.

В конце октября 2020 года управление Следственного комитета России по Чечне отказало в возбуждении уголовного дела о похищении Тепсуркаева, сославшись на отсутствие события преступления, сообщали правозащитники. В июне 2021 года чеченские следователи отказались признавать потерпевшей жену Тепсуркаева, писали СМИ.

Решение ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал власти России ответственными за исчезновение и пытки Тепсуркаева и обязал выплатить ему компенсацию в 26 тысяч евро.

ЕСПЧ признал, что в отношении юноши была нарушена статья 3 Конвенции о правах человека: "Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию"