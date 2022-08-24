В подмосковном Домодедово убили настоятеля храма

58 минут назад

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Автор фото, selodomodedovo.ru

На территории церкви в селе Домодедово в Московской области в среду утром был убит священник, подозреваемый задержан. В прокуратуре называют нападавшего преподавателем воскресной школы, в епархии это отрицают.

Задержан 22-летний местный житель, подозреваемый в убийстве настоятеля храма и уничтожении имущества, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, сначала подозреваемый совершил поджог в одном из кабинетов воскресной школы, расположенной на территории церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово (село расположено в городском округе Домодедово).

"В какой-то момент в помещение вошел настоятель храма, и злоумышленник совершил нападение на него, в ходе которого нанес потерпевшему колото-резаное ранение", - сказано в пресс-релизе.

Священник умер на месте, очевидцы вызвали полицию, которая задержала нападавшего.

Погибший священник - протоиерей Сергей Лопухов, сообщили РБК в пресс-службе Подольской епархии.

Нападавшим, по предварительным данным, оказался преподаватель воскресной школы, сообщает региональная прокуратура. Он напал с ножом на настоятеля церкви и поджег один из кабинетов, сказано в заявлении прокуратуры.

В епархии при этом отрицают, что нападавший был преподавателем воскресной школы, пишет РБК.

Мужчина хотел скрыть следы преступления, пытаясь поджечь здание, утверждает собеседник ТАСС в правоохранительных органах. Уголовное дело возбуждено не только по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), но и об умышленном уничтожении чужого имущества ч. 2 ст. 167 УК РФ).

В ноябре 2009 года в Москве в храме апостола Фомы был застрелен его настоятель Даниил Сысоев. Гражданин Кыргызстана, которого следствие считало причастным к убийству священника, был позже убит в Махачкале. При нем был найден пистолет, из которого, как установило следствие, застрелили настоятеля московского храма.