В День независимости Украины Запад обещает поддержку и новую помощь

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В День независимости Украины Даунинг-СТрит 10 украсили в цвета украинского флага

Накануне 24 августа - Дня независимости Украины и даты, знаменующей полгода российского вторжения в страну, - ряд западных лидеров выступили с заявлениями в поддержку Киева и обещаниями новой военной помощи.

Администрация Байдена, как ожидается, в среду объявит о крупнейшем пакете военной помощи США для Украины. Американские официальные лица заявили, что пакет объемом около трех миллиардов долларов направлен на то, чтобы помочь Киеву обеспечить свою долгосрочную оборону путем обучения солдат и покупки оружия.

Средства пойдут на финансирование контрактов на дроны, оружие и другое оборудование, которое окажется на поле боя не раньше чем через год или два.

С начала войны США пообещали предоставить Украине более десяти миллиардов долларов помощи.

В последнее время в адрес западных правительств усилилась критика на фоне заметного снижения темпов поставок вооружений Украине.

Общий пакет помощи, который предоставляется в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины", может измениться, но вряд ли сильно. В отличие от большинства предыдущих пакетов, новое финансирование в значительной степени направлено на укрепление обороноспособности Украины в средне- и долгосрочной перспективе.

Предыдущие поставки, большинство из которых осуществлялись прямыми указами президента, были сосредоточены на более неотложных потребностях Украины в оружии и боеприпасах и включали материальную часть, которая уже есть на складах Пентагона и может быть отправлена в кратчайшие сроки.

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник пообещал, что поддержка ЕС Украины в ее борьбе против вторжения России будет продолжаться.

"Через шесть месяцев после начала конфликта наша решимость не изменилась, и мы готовы продолжать эти усилия в долгосрочной перспективе", - сказал Макрон в видеообращении к участникам конференции "Крымская платформа" в Киеве.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Один из самых известных символов Брюсселя - "Писающий мальчик" - тоже нарядился в украинскую национальную одежду

Германский канцлер Олаф Шольц заявил во вторник, что Берлин планирует поставить Украине оружие на сумму более 500 млн евро.

Поставки предполагают три зенитно-ракетных комплекса Iris-T, десять бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы защиты от дронов.

Оружие будет доставлено в 2023 году, а возможно, и раньше - но при этом поставки все еще должен одобрить парламентский комитет Германии по бюджету.

По словам главы немецкого правительства, международное сообщество никогда не примет незаконную, империалистическую аннексию Россией украинской территории.

"Германия вместе с партнерами намерена и дальше поддерживать беспрецедентные санкции в отношении Москвы, помогать Украине финансово, лечить украинских раненых в немецких больницах, а также держать открытыми границы, школы и рынок труда для всех, кто вынужден бежать от российского террора", - сказал Шольц.

Италия также намерена продолжать оказывать поддержку Украине.

"Россия должна положить конец своей незаконной оккупации, своим жестоким нападениям на безоружных гражданских лиц, - заявил на конференции "Крымская платформа" итальянский премьер Марио Драги, вскоре уходящий в отставку. - Мы с вами в вашей борьбе против российского вторжения, за восстановление территориальной целостности Украины, за защиту вашей демократии и независимости".

Драги добавил, что борьба за Крым, который Москва аннексировала в 2014 году, это часть борьбы за Украину.

"Италия всегда осуждала оккупацию Крыма, и мы обеспокоены ухудшением положения с правами человека на полуострове и несправедливостью по отношению к татарской общине: борьба за Крым является частью борьбы за свободную Украину, - сказал Драги. - Италия последовательно осуждала незаконную аннексию Крыма Россией и ползучую милитаризацию полуострова Москвой".

Поддержка идет на спад?

Как установили эксперты Кильского института мировой экономики, с начала июля шесть крупнейших европейских стран не ⁠взяли на себя никаких новых обязательств по оказанию военной помощи Украине. Подобное произошло впервые с начала полномасштабного российского вторжения в феврале этого года.

Согласно опубликованным данным, объемы военной помощи Украине со стороны Запада неуклонно снижаются с конца апреля.

Это подтверждает многочисленные высказывания украинских военных чиновников и политиков: крупные европейские державы сдают темпы в оказании военной помощи, а изначально самые активные помощники Украины начинают выдыхаться.

Именно со снижением поставок вооружений в украинском руководстве связывют возникновение патовой ситуации на фронтах и невозможность для украинских войск перейти к контрнаступлению.

Автор фото, IfW Kiel

График Кильского института мировой экономики показывает соотношение обещанной и в действительности предоставленной военной помощи Украине (данные с 24 февраля по 3 августа)

Схожий спад в поставках необходимого оружия отмечается и со стороны главного донора - США.

На прошлой неделе около двух десятков крупных американских отставных военных, дипломатов, а также представителей экспертного сообщества подвергли резкой критике администрацию Джо Байдена за нежелание предоставлять Украине оружие, которое помогло бы переломить ситуацию на поле боя и обеспечить победу Украине.

Авторы петиции отмечают, что нынешняя администрация США предоставляют Украине вооружений в пределах, достаточных для создания патовой ситуации, но этого не хватает для возвращения территорий, захваченных Россией.