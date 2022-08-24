Конституционный суд Таиланда временно отстранил премьера - оппозиция считает, что он пробыл на посту слишком долго

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Накануне у Монумента демократии в Бангкоке прошли демонстрации за отставку премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча

Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьер-министра Праюта Чан-Оча, который восемь лет назад взял власть в результате переворота. Генерал Прают Чан-Оча отстранен на время, пока суд не решит, не превысил ли он восьмилетний срок пребывания на посту премьера, установленный конституцией страны.

Как сообщил журналистам официальный представитель правительства Ануча Бурапачайсри, правительство временго возглавит 77-летний заместитель премьер-министра Правит Вонгсуван.

Генерал Прают Чан-Оча захватил власть в результате военного переворота более восьми лет назад и вскоре после этого был назначен премьер-министром. После состоявшихся три года назад выборов он остался на посту главы коалиционного правительства.

Возглавив тринадцатый успешный военный переворот в современной истории Таиланда, генерал Прают разработал новую конституцию. В ней, в числе прочего, содержится и запрет премьер-министру занимать свой пост более восьми лет.

Оппозиционные партии считают, что Прают достиг восьмилетнего лимита. Они обратились в Конституционный суд с просьбой вынести соответствующее решение.

Несмотря на то, что Конституционный суд в прошлом часто выносил решения в пользу правительства, в этот раз судьи постановили отстранить генерала Праюта от должности на время, пока они будут изучать, соответствует ли его нахождение на посту конституционным нормам.

Сторонники генерала Праюта утверждают, что срок его вступления в должность следует отсчитывать только с момента принятия конституции пять лет назад или вообще с момента последних выборов.

В петиции, составленной оппозиционными партиями, говорится, что, поскольку армейская хунта во главе с Праютом назначила его премьер-министром в августе 2014 года, через несколько месяцев после переворота, на этой неделе срок его пребывания на этом посту подошел к концу.

В среду суд принял решение принять и расследовать это ходатайство.

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Если суд решит, что Прают отслужил максимально дозволенный Конституцией срок, парламент выберет нового премьер-министра из числа кандидатов, баллотировавшихся на выборах 2019 года.

Партия Праюта "Паланг Прачарат" возглавляет в парламенте коалицию из 17 партий. В сочетании с голосами Сената, избранного военными, это должно дать ей достаточно голосов для назначения следующего премьер-министра.

Суд дал Праюту 15 дней, чтобы оспорить решение о его отстранении от должности, но не установил сроки для вынесения решения по самой петиции.

Если суд постановит, что срок полномочий Праюта официально начался в 2017 или 2019 году, тот может быть восстановлен в должности. В этом случае он может остатьсяу власти до 2025 или 2027 года, в зависимости от результатов следующих выборов.

Очередные выборы в соответствии с конституцией должны состояться в мае следующего года, но действующий премьер-министр имеет право объявить досрочные выборы, распустив избранную Палату представителей. В этом случае выборы будут проведены в течение 60 дней после роспуска палаты.

Тем не менее, члены правящей партии говорят, что выборы маловероятны до завершения саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре в Бангкоке.

Непопулярный премьер

Согласно недавнему опросу, проведенному Национальным институтом управления развитием, две трети респондентов хотят, чтобы Прают немедленно покинул свой пост.

В 2020 году в Бангкоке вспыхнули крупные протесты молодежных продемократических сил, требовавших его отставки.

Правительство Праюта также критикуют за то, как оно боролось с пандемией и падением экономики страны: Таиланд сегодня демонстрирует худшие экономические показатели с 1990-х годов.

Праюту пришлось бороться с расколом и внутри его собственной правящей коалиции - год назад он пережил попытку его свержения, организованную одним из министров.

Оппозиционные партии четырежды пытались вынести ему вотум недоверия - все четыре раза безуспешно.

В конце 2020 года против Праюта возбудили дело об использовании им и его семьей армейской резиденции - хотя официально он больше не является членом руководства армии.

"Интересно, что он смог продержаться так долго, несмотря на все эти проблемы", - говорит Аарон Коннелли, аналитик Международного института стратегических исследований.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В мае 2014 года под руководством Праюта армия Таиланда объявила военное положение после нескольких месяцев кровопролитных антиправительственных протестов, развернув вооруженные силы в центре Бангкока и подвергнув цензуре средства массовой информации, но настаивая на том, что это "не переворот"

Кто такой Прают Чан-Оча

Прают Чан-Оча родился в 1954 году в семье военного в провинции Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Он окончил военный колледж и в 1980 году стал командиром престижной Королевской гвардии.

В 2010 году солдаты под командованием Праюта открыли огонь и убили множество протестующих "красных рубашек" — в основном сельских сторонников бывшего премьер-министра Таксина Чинаватры, свергнутого в результате переворота 2006 года.

Четыре года спустя Прают встал во главе очередного военного переворота, свергнув демократически избранное правительство сестры Таксина Йинглак Чинаватры.

Прают ввел военное положение и возглавлял режим хунты в течение пяти лет. На выборах 2019 года ему удалось удержать власть, как считается, с помощью назначенных им 250 членов Сената.

"Это человек, который пришел к власти в результате переворота, а затем создал систему, которая позволяет ему оставаться у власти", - говорит Коннелли.

По его словам, Прают искренне хотел изменить политическую структуру Таиланда и придерживался "глубоко консервативного видения того, как должно работать тайское общество".

"Он хотел трансформировать общество с самого верха, и я думаю, он может считать, что частично ему это удалось", - считает Коннелли.

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