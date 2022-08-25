Обвиненному в дискредитации армии Евгению Ройзману запретили пользоваться интернетом и посещать публичные места

час назад

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Автор фото, Getty Images

Суд в Екатеринбурге избрал политику Евгению Ройзману, задержанному накануне по обвинению в дискредитации использования российских вооруженных сил, меру пресечения в виде запрета посещать все публичные места и мероприятия, а также пользоваться интернетом.

Суд постановил освободить Евгения Ройзмана в зале суда. Ему избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия. Ходатайство следствия было удовлетворено частично.

Например, следствие просило на срок предварительного следствия до 29 сентября запретить Ройзману покидать жилое посещение с 00:00 до 23:59 (то есть выходить можно только на одну минуту). В решении суда этого запрета не оказалось.

Однако Ройзман не сможет посещать публичные места и мероприятия. Также суд удовлетворил просьбу следствия запретить политику пользоваться любыми средствами связи и интернетом, разрешив общаться только с близкими родственниками, адвокатом и следователем.

Представитель следствия в суде мотивировала предложенные ограничения тем, что подследственный может повлиять на свидетелей и "в дальнейшем продолжить противоправные действия". Ройзман и его защита просили не назначать ему такую меру пресечения.

"Ваша честь, я откровенно против. Даже при нахождении в следственном изоляторе у меня было больше прав и возможностей, - подчеркивал Ройзман (цитата по E1.ru). - Меня взять и вычеркнуть - это просто нечестно по отношению к тем людям, которым я помогаю".

Адвокат Ройзмана представил суду положительные характеристики политика, написанные многими известными людьми, среди которых музыканты Юрий Шевчук, Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков, писатель Борис Акунин и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.

Сторона обвинения просила закрыть процесс от журналистов, однако судья отказалась делать это.

Ройзман в суде заявил, что не признает вину.

"Самая большая ценность для человека - это свобода. Когда стал старше, начал понимать, что свобода говорить то, что думаешь, может оказаться большей ценностью", - заявил политик перед началом заседания.

Люди, пришедшие в ссуд поддержать Ройзмана, встретили его аплодисментами и криками "Свободу!"

Как обратило внимание местное издание E1.ru, к зданию суда пришли и люди, которым помогал "Фонд Ройзмана": отец мальчика Миши Бахтина, которому собрали деньги на дорогостоящее лекарство "Золгенсма", и Наталья Туркеева, которая сама болеет спинальной мышечной атрофией (СМА).

Уголовное дело после нескольких административных

Ройзман был задержан в Екатеринбурге накануне. Утром в среду сразу по трем адресам - домой, в фонд политика и в его частный музей иконы - пришли с обысками.

Позже в московской полиции сообщили, что на Ройзмана заведено уголовное дело из-за "публичных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ" (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Ожидалось, что для проведения следственных действий его доставят в Москву, однако вечером стало известно, что меру пресечения политику будут избирать в Екатеринбурге.

Как объявил представитель обвинения в суде, поводом для возбуждения дела стал опубликованный 1 июля ролик в YouTube, в котором Ройзман высказывался о войне в Украине, "желая дестабилизировать политическую обстановку" и "сформировать негативные настроения".

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Уголовная статья о "дискредитации" армии вменяется только после аналогичных нарушений по административной статье (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ройзмана трижды штрафовали по ней в марте и апреле на 50 тысяч рублей.

В мае ему назначили еще один штраф в 85 тысяч рублей по другой статье - о "неуважении" к власти - за реплику в "Твиттере", обращенную к главе МИД России Сергей Лаврову.

Лавров заявил, что "специальная военная операция" против Украины призвана положить конец "безоглядному курсу на полное доминирование США". Ройзман в ответ написал: "И для этого вы решили свою страну об стену ***[уничтожить]?"

Ройзман - популярный в Екатеринбурге политик. С 2013 по 2018 год он был мэром города, а в 2003-2007 гг. - депутатом Госдумы от "Справедливой России". С лидером партии Сергеем Мироновым екатеринбургский политик также жестко спорил в "Твиттере" по поводу войны в Украине и ее последствий, употребляя такие выражения, как "зиговать".

Федеральную известность Ройзману принес основанный им фонд "Город без наркотиков", который неоднократно критиковали за не всегда законные способы борьбы с наркоторговлей и негуманные методы реабилитации наркопотребителей.

Позже политик основал еще один фонд - "Фонд Ройзмана", который помогает родителям неизлечимо больных детей и поддерживает другие НКО и свердловские благотворительные проекты.

"Последний оставшийся на свободе оппозиционный политик"

После ареста Ильи Яшина (внесен в реестр физлиц-"иноагентов") Ройзман стал едва ли не последним известным российским политиком, выступавшим против российского вторжения в Украину и остававшимся при этом на свободе.

На Яшина завели дело по другой статье - о "военных фейках" (207.3 УК РФ). Ему грозит более суровое наказание - до 10 лет колонии. Обе статьи появились в российском уголовном кодексе после начала вторжения в Украину.

Ройзман, как и Яшин, отказывался покидать Россию. Он сам обращал внимание на то, что остается на свободе, несмотря на преследования противников войны, публикуя фото с Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой (объявлен в России "иноагентом"), на которого также завели дело о "военных фейках".