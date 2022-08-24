Минюст внес "Граждан СССР" в список экстремистов. Что это за организация

20 минут назад

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Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS

Минюст России расширил перечень экстремистских организаций - в него попало общественное движение "Граждане СССР". Это одна из нескольких структур, члены которой считают себя правопреемниками бывшего советского государства и не признают российское законодательство.

Согласно реестру минюста, решение о ликвидации организации как экстремистской 16 июня принял Самарский областной суд.

Объединения "граждан СССР" под разными названиями ("Союз славянских сил Руси", "Домой в СССР", "Союз Советских Социалистических Республик" и так далее) попадают под запрет с июля 2019 года по решению Верховного суда республики Коми.

"Деятельность названного общественного объединения, имеющего структурные подразделения и представителей на территории не менее 30 субъектов Российской Федерации, противоречит требованиям действующего законодательства и носит экстремистский характер", - говорилось в решении суда.

По данным СМИ, участники Союза Славянских Сил Руси, в частности, в отдельных регионах вербовали сторонников из числа военнослужащих и распространяли приказы "руководства организации СССР" по военным частям.

Лидер "граждан СССР", бывший стоматолог Сергей Тараскин объяснял своим последователям, что возвращать кредиты "советские граждане" не должны, как и платить налоги и оплачивать услуги ЖКХ. При этом каждому из них положено 14 миллиардов рублей. Такую сумму называл телеканал НТВ в ролике о последователях дантиста, снятом во время визита полиции на заседание "правительства СССР".