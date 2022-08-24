Полгода войны в Украине: факты, мифы и прогнозы. Спецэфир
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24 августа - полгода войны России в Украине и 31 год со дня провозглашения независимости Украины.
Именно с отрицания украинской государственности Кремль начал войну. Накануне масштабного вторжения в феврале Владимир Путин сказал, что современную Украину придумали большевики.
В сегодняшнем стриме поговорим об этом и других мифах, заблуждениях и неверных прогнозах, которые звучали и в России, и в Украине, и на Западе. О слабости украинской и силе российской армии, о нерешительности Запада и быстром эффекте санкционного давления на Россию.
Такие мнения озвучивали политики, эксперты, журналисты и военные. Почему очень многие просчитались с прогнозами? Чему научила нас война? И можем ли мы понять, как и когда она может закончиться?
Обсудим это с нашими коллегами в Киеве, Риге и Лондоне с 1900 по московскому времени. Присоединяйтесь!