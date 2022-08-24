Борис Джонсон: затянем пояса, чтобы дать отпор России

14 минут назад

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Автор фото, Downing Street Подпись к фото, Борис Джонсон уже в третий раз с начала войны приезжает в Киев

Борис Джонсон во время визита в Киев призвал граждан западных стран стойко переносить рост дороговизны из-за энергетического кризиса и продолжать помогать Украине в борьбе с российской агрессией.

Уходящий британский премьер, посетив столицу Украины по случаю 31-й годовщины независимости страны, сказал, что на Западе всего лишь растут счета за энергоносители, тогда как "народ Украины платит своей кровью за творимое Россией зло".

Это уже третий визит Джонсона в Киев с момента российского вторжения.

По словам Джонсона, несмотря на появляющиеся рассуждения о том, что из-за растущих цен на энергоносители Европа будто бы уже не так охотно поддерживает Украину, на самом деле единство Запада лишь крепнет. Он вновь выразил уверенность, что Украины может и должна победить захватчиков.

Джонсон также предостерег от "ползучих попыток нормализовать отношения с Путиным". Тем более, что, как уверен Джонсон, российское наступление выдыхается и путинская армия несет "колоссальные потери".

"Сейчас не время продвигать призрачные планы переговоров с тем, кто в них просто не заинтересован. Нельзя договориться с медведем, который жует вашу ногу", - заявил он.

Британский премьер объявил также о дополнительном пакете военной помощи Украине на сумму в 54 млн фунтов (63,7 млн долларов). Этот пакет включает 2 тыс. беспилотников, в том числе дронов-камикадзе.

Этот визит в Украину, скорее всего, станет последним для Бориса Джонсона в качестве премьер-министра, поскольку уже 6 сентября ему предстоит покинуть пост.

В Киеве ему вручили Орден свободы - высшую украинскую награду, которую может получить иностранец, а президент Зеленский открыл почетную табличку в честь британского премьер-министра на Алее мужества рядом со зданием Рады. Владимир Зеленский на своей страничке в Фейсбуке также поблагодарил его за "бескомпромиссную поддержку их страны с первых дней полномасштабной российской агрессии и за непоколебимую защиту интересов Украины на международной арене".

"Наша страна счастлива иметь такого друга!" - написал Зеленский.

Политическое завещание Джонсона

Как считают британские политические обозреватели, Борис Джонсон хочет, чтобы его премьерство запомнилось тремя главными вещами: завершением процесса брексита, массовой вакцинацией от ковида и поддержкой Украины в войне с Россией.

Сам Джонсон признавался коллегам, что никогда не станет ставить палки в колеса своему преемнику, если только тот не решит "смягчить" британскую позицию по Украине.

Оба кандидата на пост премьера уже пообещали, что эта поддержка не ослабнет.

Помимо Бориса Джонсона, Украину поздравили с очередной годовщиной независимости многие другие западные лидеры.

По словам президента США Джо Байдена, украинцы "вдохновляют весь мир своим невероятным мужеством и приверженностью идеалам свободы". Байден также подтвердил, что выделяет Киеву новый, самый крупный на сегодняшний день пакет военной помощи на 3 млрд долларов на закупки оружия и военного снаряжения.