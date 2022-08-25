Британия впервые полностью отказалась от российских энергоносителей и радикально сократила прочий импорт из РФ

час назад

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Согласно официальным данным, в июне Великобритания впервые полностью отказалась от импорта российских энергоносителей. В 2021 году российский газ составлял около 4% британского импорта, а российская нефть - 11%.

Как сообщает Национальная статистическая служба Британии (ONS), в июне импорт других товаров из России также сократился до 33 млн фунтов (39 млн долларов) и достиг самого низкого с января 1997 года уровня.

Публикация последних данных была приурочена к празднованию Дня независимости в Украине и другой, печальной дате: в этот же день исполнилось ровно полгода с начала российской военной агрессии.

В результате Евросоюз принял решение в течение года сократить импорт газа из России на две трети, а также запретить к концу года импорт всей российской нефти, доставляемой по морю.

США наложили полный запрет на импорт российского газа и нефти. Британия, со своей стороны, приняла обязательство к концу года полностью отказаться от импорта российской нефти и в самые ближайшие сроки прекратить закупать российский газ.

После того, как западные страны наложили на Россию жесткие санкции в связи с войной, которую Москва развязала в Украине, началось и общее сокращение импорта российских товаров, а также экспорта в Россию.

Так, продажи британских станков и транспортного оборудования в Россию к июню сократились на 91,3%, а в целом экспорт в Россию сократился почти на 70% по сравнению со среднемесячными показателями за год до февраля 2022 года.

Единственными товарами, экспорт которых в Россию несколько вырос, стали медикаменты и другие фармацевтические продукты, на которые не распространяются санкции.

Как отмечает ONS, торговля между Великобританией и Россией ослабла не только из-за правительственных санкций, но и потому, что многие предприятия в добровольном порядке решили найти альтернативу российским товарам.

Как лишить Россию денег, но избежать роста цен на топливо?

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В отличие от многих европейских стран, Британия в меньшей степени зависит от российских энергоносителей. ЕС же только за два месяца войны заплатил России более 40 млрд евро за нефть и газ. Эти деньги, к сожалению, смягчили удар западных санкций по сырьевой экономике России.

Поэтому европейское эмбарго - самая радикальная мера экономического принуждения Владимира Путина к миру из оставшихся в резерве у Запада.

Евросоюз уже обязался отказаться к осени от российского угля, а к концу года хочет сократить импорт российского газа на две трети. Но даже теперь призывы немедленно отказаться от нефти и газа из России не находят отклика у некоторых из 27 стран ЕС. А для санкций необходимо единодушие.

Цель этих санкций - лишить Россию денег на войну, но избежать при этом резкого скачка цен на нефть, поскольку он навредит самому Западу и грозит потрясениями небогатым странам, тогда как России позволит зарабатывать те же деньги на меньших объемах, что лишит ограничения смысла.

Цены, подпитываемые страхом

Комментарий экономического обозреватиеля Би-би-си Энди Верити

Опубликованные данные не включают оплату услуг, поскольку в прошлом Британия получала немалые прибыли за консультационные, бухгалтерские и юридические услуги, оказываемые российским компаниям и состоятельным частным лицам.

Тем не менее, если говорить об импорте, то санкции оказались очень эффективными.

По данным ONS, уже в июне Британия полностью отказалась от импорта российских энергоносителей, в то время как обычно их закупали на сумму примерно в полмиллиарда фунтов (590 млрд долларов). До войны доля импорта российского газа составляла около 4,9% от общего импорта, сейчас же она равна нулю. При этом Британия не сократила объемы импорта газа, она лишь нашла замену российскому.

Это, кстати, наглядно демонстрирует несоответствие между умеренным влиянием войны на оптовые поставки газа в Великобританию и огромным повышением цены, которую мы теперь платим за газ.

Дело в том, что рост оптовых цен на газ объясняется рыночными спекуляциями, которые, в свою очередь, подпитываются страхом возможных перебоев поставок в Германию, Италию и другие зависимые от российского газа страны.

При этом наши собственные поставки газа связаны с куда меньшим риском.

И тем не менее, поскольку верхний предел цен на энергоносители напрямую связан с международными оптовыми ценами, существует опасность, что когда в октябре этот предел будет пересматриваться, многим домовладельцам придут неоправданно высокие счета.

Ннакануне премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал граждан западных стран стойко переносить рост дороговизны из-за энергетического кризиса и продолжать помогать Украине в борьбе с российской агрессией.

Уходящий британский премьер, посетив столицу Украины по случаю 31-й годовщины независимости страны, сказал, что на Западе всего лишь растут счета за энергоносители, тогда как "народ Украины платит своей кровью за творимое Россией зло".