На правозащитника Игоря Каляпина совершено нападение - ему пытались порезать лицо

38 минут назад

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Автор фото, TASS

На члена президентского совета по правам человека (СПЧ) и основателя "Комитета против пыток" (признавался "иноагентом") Игоря Каляпина совершено нападение, он находится в больнице. Нападавший хотел проткнуть ему горло осколком стекла, рассказал сам правозащитник журналистам.

Нападение произошло в среду вечером в доме Каляпина в деревне в Нижегородской области.

"Он [нападавший] пытался порезать ему [Каляпину] лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия", - говорится в сообщении в телеграм-канале СПЧ.

После нападения Каляпина госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

"Он натурально пытался меня убить"

"Мы отмечали день рождения бывшего сотрудника, и там был этот человек, его мне представили как действующего сотрудника [полиции]. Мы выпивали, все было хорошо. Потом я пригласил его к себе в дом - и он, ни слова не говоря, напал на меня. Он натурально пытался меня убить, он хотел проткнуть мне горло осколком стекла. Он был неадекватен", - рассказал правозащитник телеграм-каналу "Осторожно, новости".

На вопрос журналистов, могло ли это быть связано с правозащитной деятельностью, Каляпин ответил так: "Не знаю. Возможно, это могло как-то его задеть. Но видимых причин тому не было".

Кто такой Каляпин

Каляпин - известный правозащитник, член совета по правам человека при президенте России и основатель проекта "Комитет против пыток", который несколько раз признавался "иноагентом" и затем ликвидировался. В феврале 2022 года Каляпин ушел с поста главы организации, объяснив это разногласиями с коллегами.

После очередного внесения в реестр "иноагентов" в июне 2022 года команда проекта объявила о возобновлении его деятельности под новым названием "Команда против пыток".

"Комитет против пыток" активно занимался защитой прав человека в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров в январе этого года писал в своем телеграм-канале, что считает Каляпина "террористом". Каляпин спокойно отнесся к его словам.

"Рамзан Ахматович как ребенок, сейчас он расстроен. У него полутонов не бывает: каждый, кто хоть в чем-то с ним не согласен - террорист. Это обзывательство, которое он знает", - говорил он изданию Znak.com.

В декабре 2014 года во время пресс-конференции на тему "Коллективное наказание как метод борьбы с вооруженным подпольем в Чечне" неизвестные напали на Каляпина в Москве. Полиция несколько раз отказывалась возбудить уголовное дело.