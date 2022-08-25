Обстрел станции Чаплино в День независимости Украины. Что известно

25 августа 2022, 09:22 GMT Обновлено 3 минуты назад

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Автор фото, Reuters

24 августа российские военные нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. По последним данным, по меньшей мере 25 человек погибли. Также 31 человек получил ранения, сообщили утром в четверг в офисе президента Украины.

Информацию подтвердила компания "Украинские железные дороги": "Ракетный удар по станции Чаплино. По состоянию на утро 25 погибших, в том числе двое детей и три железнодорожника. 31 ранен, в том числе двое детей и четыре железнодорожника".

Российское минобороны в утренней сводке в четверг заявило, не приводя доказательств, что удар был нанесен по воинскому эшелону.

Как сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко, жертвами российского обстрела стали 11-летний мальчик, погибший под завалами дома, и еще один шестилетний ребенок, сгоревший во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции.

Как уточнили позже в офисе генерального прокурора Украины, в результате обстрела поселка и железнодорожной станции были ранены пятеро детей.

Выступая накануне на заседании Совбеза ООН, президент Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара загорелись четыре пассажирских вагона.

Днем российская ракета уничтожила частный дом. Под завалами оказались три человека - женщина и двое детей.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Среди погибших - 11-летний ребенок

Женщину и 13-летнего мальчика спасли местные жители. А тело погибшего 11-летнего мальчика из-под завалов достали спасатели.

Позже Россия еще раз атаковала населенный пункт - сначала одной ракетой, а затем еще тремя.

Поселок городского типа Чаплино располагается на юго-востоке Днепропетровской области, в 70 километрах от линии фронта.

Автор фото, Dmytro Kuleba Подпись к фото, Москва утверждает, что ракета поразила украинский военный эшелон с солдатами и боевой техникой

Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, а последующие попали в железнодорожную станцию.

По данным генпрокуратуры, из числа погибших десять человек - мирные граждане.

На месте происшествия обнаружены остатки РСЗО "Смерч" и С-300, по частному дому удар был нанесен ракетой "Искандер", сообшило ведомство.

В свою очередь минобороны России заявило, что целью удара был эшелон с украинскими резервистами и техникой.

"В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе", - говорится в сводке российского минобороны в четверг.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал в "Твиттере" фотографии с места событий.

"Террористическая Россия продолжает убивать мирное украинское население, - написал глава МИД. - Как Владимир Зеленский подчеркнул в Совбезе ООН: террористическую Россию нужно остановить сейчас, прежде чем она убьет еще больше людей в Украине и за ее границами", - написал глава МИД.

Автор фото, Reuters

Советник офиса президента Алексей Арестович 24 августа заявил, что среди раненых может быть много детей.

Как сообщили в четверг в офисе генерального прокурора, с начала полномасштабной вооруженной российской агрессии в Украине погибли 376 детей и более 733 получили ранения разной степени тяжести.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - сообщает ведомство.

Обстрелы в День независимости

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Отец погибшего в Чаплино мальчика рядом с его телом

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Празднование Дня независимости в Украине прошло под постоянные сигналы воздушной тревоги и российские ракетные удары в ряде регионов Украины.

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"24 августа для России сакральная дата, которой они не могли не воспользоваться для своих зверских дел. К сожалению, как мы в МВД и предупреждали, вчерашний праздник независимости россияне портили с маниакальной жестокостью, - сказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. - За минувшие сутки полиция зафиксировала обстрелы 58 населенных пунктов - это значительно выше, чем обычно".

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