Очень дорогой факел. Пока цены топлива в Европе бьют рекорды, под Петербургом каждый день сжигают газ на $10 млн

Мэтт Макграт

Корреспондент по вопросам окружающей среды

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Copernicus Sentinel/Sentinel Hub/Pierre Markuse Подпись к фото, На спутниковом снимке в инфракрасном диапазоне видно излучение от сжигания газа на станции "Портовая"

Пока в Европе стремительно растут цены на энергоносители Россия сжигает огромное количество природного газа. Изучив спутниковые снимки, аналитическая компания Rystad Energy сделала вывод, что российский завод по производству сжиженного природного газа около границы с Финляндией, каждый день сжигает топлива примерно на 10 млн долларов. Как считают эксперты, ранее этот газ экспортировался в Германию.

Анализ Rystad Energy показывает, что на новом заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Газпром СПГ Портовая", расположенном к северо-западу от Санкт-Петербурга, ежедневно сжигается на факелах около 4,34 миллиона кубометров газа.

Первыми горящие факелы заметили этим летом жители приграничного района Финляндии.

Завод расположен недалеко от компрессорной станции в начале газопровода "Северный поток-1", по которому газ по дну моря доставляется в Германию.

Поставки по этому трубопроводу были прекращены с середины июля. Россияне объясняют это техническими проблемами, но Германия заявляет, что это чисто политический шаг, предпринятый в ответ на западные санкции из-за вторжения России в Украину.

Однако еще в июне наблюдатели отметили значительное увеличение выделяемого заводом тепла - предположительно, из-за сжигания газа.

Подобный способ избавляться от "лишнего" газа - обычное явление на перерабатывающих заводах. Обычно это делается по техническим причинам или по соображениям безопасности. Однако масштабы сжигания на "Портовой" оказались для экспертов неожиданностью.

"Я никогда не видела таких масштабов факельного сжигания на заводе по производству СПГ, - говорит доктор Джессика Маккарти, эксперт по спутниковым данным из Университета Майами в Огайо. - В июне мы наблюдали огромный всплеск, который не исчез и остается на том же аномально высоком уровне".

Мигель Бергер, посол Германии в Великобритании, сказал в интервью Би-би-си, что усилия Европы по сокращению зависимости от российского газа "оказывают сильное влияние на российскую экономику". "У них нет других мест, куда они могут продать свой газ, поэтому им приходится его сжигать", - предположил он.

Автор фото, Ari Laine Подпись к фото, Эта фотография была сделана жителем Финляндии Ари Лайне 24 июля с расстояния около 38 км от "Портовой"

Марк Дэвис - генеральный директор Capterio, компании, занимающейся поиском способов избежать сжигания лишнего газа. Он утверждает, что гигантский факел под Петербургом появился не случайно и, скорее всего, решение жечь газ было принято по оперативным причинам. "Часто операторы всячески пытаются избежать остановки производства, опасаясь, что его запуск может быть технически сложным или дорогостоящим. Вероятно, в данном случае именно так и произошло", - сказал он в интервью Би-би-си.

Другие эксперты считают, что дело в технических трудностях, возникающих при работе с большими объемами газа, который шел по газопроводу "Северный поток-1". "Газпром", возможно, собирался использовать этот газ для производства СПГ на новом заводе, но, предположительно, у компании возникли проблемы с его обработкой, и теперь самый безопасный вариант - сжигать его.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Это также может быть результатом торговых санкций, введенных Европой против России в ответ на вторжение в Украину. "Такого рода долгосрочное факельное сжигание может означать, что им не хватает какого-то оборудования, - считает Эса Ваккилайнен, профессор энергетики из Университета LUT в Финляндии. - Из-за торговых санкций Россия не может производить высококачественные клапаны, необходимые для переработки нефти и газа. Возможно, какие-то клапаны сломались, и они не могут их заменить".

"Газпром", которому принадлежит завод, не ответил на запросы Би-би-си о комментариях.

По словам ученых, каждый день сжигания газа увеличивает затраты - и экологические последствия. "Хотя точные причины факельного сжигания неизвестны, объемы, выбросы и местонахождение газового факела являются видимым напоминанием о том, что Россия доминирует на энергетических рынках Европы, - говорит Синдре Кнутссон, аналитик Rystad Energy. - Более ясного сигнала и быть не может: Россия, если захочет, может снизить цены на энергоносители за один день. Горит газ, который в ином случае ушел бы по "Северному потоку-1" или альтернативным трубопроводам".

Сначала цены на энергоносители во всем мире резко выросли после отмены карантинных ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Внезапно всем потребовалось большое количество энергии, что поставило поставщиков в беспрецедентно трудное положение.

Цены снова поднялись в феврале этого года, после вторжения России в Украину. Европейские правительства начали искать способы снизить зависимость от России, ранее поставлявшей 40% используемого в ЕС газа.

В результате выросли цены на газ, поставляемый из альтернативных источников. Некоторые страны ЕС, такие как Германия и Испания, уже водят меры, направленные на экономию топлива.

Автор фото, Elmeri Rasi Подпись к фото, На этом снимке, сделанном отдыхающей Эльмери Раси, слева видны дым и оранжевый отблеск от газового факела на "Портовой"

Ученых также беспокоит воздействие газового факела на окружающую среду.

При этом эксперты напоминают, что сжигать газ на факелах намного лучше, чем просто выбрасывать в атмосферу метан - ключевой компонент природного газа и мощный фактор в потеплении климата. Россия довольно часто прибегает к такому методу утилизации: по данным Всемирного банка, страна занимает первое место в мире по объему сжигания газа в факелах.

Но помимо того, что факел в "Портовой" каждый день выбрасывает в атмосферу около 9 тыс. тонн CO2, с ним связаны и другие серьезные проблемы, в том числе большие объемы сажи, появляющейся при сжигании газа.

"Особая опасность факельного сжигания газа в арктических широтах состоит в том, что выбрасываемая сажа идет в северном направлении. Там она оседает на снегу и льду и значительно ускоряет таяние, - говорит профессор Мэтью Джонсон из Карлтонского университета в Канаде. - По данным некоторых широко цитируемых работ, факельное сжигание уже стало основным источником осаждения сажи в Арктике. Поэтому любое увеличение масштабов факельного сжигания в этом регионе особенно нежелательно".

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: