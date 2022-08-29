Замуж или смерть. Эпидемия насилия против женщин в Египте

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Женщины в Египте периодически выходят на демонстрации, протестуя против безнаказанности мужчин за насилие над женщинами и девочками

Недавние громкие случаи убийства женщин в Египте и Иордании за отказ от предложений руки и сердца вызвали всплеск общественного гнева по поводу насилия в отношении женщин на Ближнем Востоке и подогрели дебаты об их правах и безопасности.

Басма - студентка Каирского университета Мансура, до сих пор не может смириться с шокирующим убийством однокурсницы в июне этого года. Все произошло у ворот университетского кампуса.

"Я все еще в ужасе и до сих пор не могу выйти из дома", - рассказывает 27-летняя девушка в интервью изданию DW через 10 дней после трагедии. При этом она не назвала свое полное имя, опасаясь возмездия после публикации.

Убийство Наиры Ашраф, 21-летней студентки университета Мансура в Каире, стало одним самых громких фемицидов в регионе этим летом.

Фемицид широко понимается как преступления против женщин на почве гендера. Феминистка Диана Рассел, которая и распространила этот термин в 1976 году, обозначила его как "убийство женщин мужчинами, потому что они женщины".

Мохамед Адель, убивший Наиру Ашраф, был задержан на месте - его схватили свидетели преступления и держали, пока не приехала полиция.

Он ударил девушку ножом 19 раз за то, что год назад она отвергла его предложение руки и сердца. Ее мать рассказала, что Абдель домогался ее и угрожал все это время после отказа.

Как рассказал адвокат семьи Халед Абдель Рахман, Адель преследовал девушку, публично запугивал, создал фейковые учетные записи в соцсетях с ее изображением, приделывал фото ее лица к порнографическим снимкам и посылал ей сообщения с угрозами расправы.

Ашраф дважды жаловалась в полицию, в отделение киберпреступности, с просьбой запретить мужчине к ней приближаться, однако в полиции никак на это не отреагировали.

"Если бы эти заявления прошли надлежащую юридическую процедуру, и полиция приняла бы меры в отношении обвиняемого, Наира была бы жива", - возмущается адвокат.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мохамед Абдель, осужденный за убийство Наиры Ашраф, в сопровождении приставов в зале суда, 26 июня 2022

Абдель признал вину и Уголовный суд Мансуры приговорил его к смертной казни за умышленное убийство. Дело затем передали Великому муфтию Египта, высшему богословскому авторитету страны, который должен был дать заключение на приговор суда. В конце июля муфтий приговор подтвердил.

Эпидемия насилия

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Случай с Ашраф вызвал волну гнева в Египте и в социальных сетях: пользователи требовали справедливости и осуждали случаи фемицида в арабском мире.

В ответ на возмущения критиков египетская прокуратура сослалась на свое публичное заявление, сделанное накануне суда над Аделем. В нем, в частности, говорится, что прокуратура "подтвердила свою позицию жесткого ответа на любые преступления насильственного характера и агрессии, особенно направленной против женщин и молодежи".

Однако, по словам адвоката семьи Ашраф, далеко не все, кто обращается за помощью из-за харассмента и насилия, эту помощь получают.

"Насилие в отношении женщин и девочек приобрело характер эпидемии в Египте и на Ближнем Востоке", - говорит эксперт по правам женщин Хабиба Абделааль. То, что случай Ашраф стал так широко известен, - редкость, хотя он точно не единичный и не последний, уверена правозащитница.

"Несмотря на то, что домогательства в отношении женщин в последние годы обсуждаются на национальном уровне, случаи домашнего насилия остаются скрытыми от общественности, и ни полиция, ни госпрограммы этим практически не занимаются", - объясняет Абделааль.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Семья Наиры Ашраф на первом заседании суда по делу о ее убийстве, июнь 2022

Это подтверждают данные отчета египетского Фонда развития и равенства Edraak Foundation за прошлый год - в 2021 году зарегистрировано 813 случаев насилия в отношении женщин и девочек по сравнению с 415 в 2020 году, 296 из которых были убийствами, а 78 - покушениями на убийство.

По количеству сексуальных домогательств Египет уступает только Афганистану.

Не надела хиджаб

Внимание к убийству Наиры Ашраф, возможно, оказалось особенно сильным еще и потому что через несколько дней после произошедшего в Египте узнали о похожем убийстве в Иордании.

Студентка медсестринского отделения Университета прикладных наук в Аммане была также застрелена мужчиной, который хотел на ней жениться, но получил отказ.

Единственное отличие от случившегося в Египте - нападавшему удалось скрыться, а когда полиция его выследила, мужчина застрелился. Подробности этого дела засекречены иорданскими властями.

"В основе таких преступлений лежит недооценка и запугивание женщин, а также представление о том, что мужчины всегда правы", - считает Гада Саба, иорданский режиссер и правозащитница.

Возможно, именно совпадение по времени этих двух случаев фемицида подлило масла в огонь дебатов в соцсетях о правах женщин и их свободе выбирать или отвергать потенциального партнера.

Возмущенные пользователи обвиняют власти в неспособности соблюдения законов, которые предотвращали бы и наказывали эти преступления, а также культуру, которая обвиняет самих же женщин-жертв в атаках на них.

"Обсуждения случая Наиры показывает, что нам не только не хватает соблюдения законов и политики, но мы также сталкиваемся с обществом, которое постоянно обвиняет жертву, особенно если эта жертва - женщина, и это видно из комментариев людей об убийстве Наиры", - сокрушается Абделааль.

Юрист и основательница Центра правовой помощи египетским женщинам Азза Солиман с ней соглашается.

"Стало очевидным, что общественность все чаще оборачивается против женщин", - сказала она в интервью DW. Правозащитница опасается, что вскоре насилие в отношении женщин могут начать считать нормальным явлением.

Многие египтяне не разделяют позицию правозащитников, считая их взгляды слишком прозападными.

Об этом говорит в своем докладе, посвященному фемициду в Египте и других арабских странах, НКО "Организация за мир во всем мире" (The Organization for World Peace).

В частности, фонд приводит реакцию Шейха Мабрука Аттриа, бывшего декана факультета исламоведения Университета Аль-Азхар, в день атаки на Наиру Ашраф.

Шейх разместил видео, в котором отметил, что во время нападения на девушке не было хиджаба.

"Если ваша жизнь дорога вам, выходите полностью прикрытым. Почему? Потому что те, кто бедны и сексуально обделены, увидят вас и перережут вам горло. Так что продолжайте [в том же духе] и позвольте им перерезать вам горло", - заявил Аттриа в своем обращении.

Нет закона, чтобы защитить

Меньше, чем через месяц после трагедии Наиры Ашраф, Египет потрясло другое убийство - 20-летнюю студентку Салму Бахгат в Каире зарезал ее однокурсник, и снова - из-за того, что девушка отвергла его предложение выйти за него замуж. Суд над обвиняемым должен начаться в сентябре.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие в Египте считают, что женщины сами виноваты в атаках на них, поскольку неправильно одеваются или ведут себя - к примеру, не носят хиджаб

По мнению специалиста НКО "Египетская инициатива за права человека" (Egyptian Initiative for Personal Rights) Лобны Дарвиш, государство пытается делать показательные примеры жесткого наказания в случаях, которые взбудоражили общественное мнение, как трагедии Наиры Ашраф и Салмы Бахгат.

Суд, вынесший приговор Аделю, даже просил парламент изменить закон, чтобы его казнь можно было транслировать по телевизору.

Однако коренные причины насилия в отношении женщин и масштабы насилия, происходящего в домах и за их пределами, не меняются, считает правозащитница.

Дарвиш уверена, если страна не решит эту проблему, правозащитники не смогут распространять в обществе информацию о том, что защита женщин от насилия и право на жизнь в безопасности являются неотъемлемыми правами.

Словесные, физические, телефонные и онлайн-домогательства в Египте криминализованы законом, но законы эти редко применяются на практике.

Как отмечает юрист и директор Каирского фонда по развитию и праву Энтессар Эль-Саид, одна из главных проблем - отсутствие закона, криминализирующего насилие и позволяющего предотвратить преступление до того, как оно произойдет.

Он также указывает на мощное социальное давление на женщин, сообщающих о преступлении, и приводит пример случая 35-летней Мэри Магди, которая четырежды сообщала в полицию о жестоком насилии со стороны своего мужа.

Несмотря на то, что мужа вызвали на допрос, никакого разбирательства не последовало, вместо этого полиция предложила паре посетить семейного терапевта.

Родственники Мэри вынудили ее забрать свои заявления, но женщина не сдалась и опубликовала в сети видео одного из нападений своего мужа. Только тогда полиция отреагировала, и мужа приговорили к году тюрьмы.

Магди заявила, что по-прежнему опасается за свою жизнь и жизнь дочерей - ведь муж скоро выйдет.

"Мне нужна безопасность. Мысль о его освобождении приводит меня в ужас", - поделилась женщина своими страхами в интервью Рейтер.

К тому же, как член коптского христианского меньшинства Египта, она не может развестись.

"Нет законного пути, чтобы защитить ее", - говорит адвокат Магди Саид Файез.

Правозащитники Египта, Иордании и Ливана, для которого проблема насилия в отношении женщин также актуальна, сходятся в том, что решить ее можно с помощью принятия и соблюдения законов о домашнем насилии, создания убежищ для пострадавших женщин, а также консультационных центров, где женщины и девочки могут свободно говорить о произошедшем.