Путин увеличивает штатную численность российской армии. Это необязательно ее реальная численность

час назад

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Автор фото, Reuters

Российский президент Владимир Путин со следующего года увеличил штатную численность вооруженных сил России с 1,9 млн до 2,04 млн человек. Указ подписан спустя шесть месяцев после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Причину такого увеличения из текста указа понять нельзя. Он подписан в соответствии с законом "Об обороне".

Согласно указу, число военнослужащих составит 1 млн 150 тысяч, остальные - гражданский персонал.

До этого Путин устанавливал численность вооруженных сил в ноябре 2017 года - 1 млн 902 тысяч 758 человек (1 млн 13 тысяч 628 из них - военнослужащие). С января их должно стать 2 млн 39 тысяч 758 человек.

Илья Абишев, корреспондент Би-би-си:

До сих пор штатная численность российской армии составляла 1 902 758 человек, в том числе 1 013 626 военнослужащих. По новому указу Путина с 1 января 2023 года их будет уже 1 150 628 - на 137 тысяч больше.

За счет чего российская армия собирается так резко и в такие короткие сроки пополнить ряды, в указе не говорится. Весной 2022 года, вскоре после российского вторжения в Украину, на срочную военную службу были призваны 134,5 тысячи молодых россиян. Теоретически можно выполнить указ Путина, переведя их всех на контракт и призвав еще 140 тысяч осенью.

Дело за малым - уговорить или заставить подписать контракт солдат, прослуживших по полгода и готовящихся следующей весной к увольнению.

Конечно, не исключено, что скрытая мобилизация в России уже идёт полным ходом и Путин своим указом лишь констатирует факт наличия добровольцев, желающих поучаствовать в так называемой "специальной военной операции" в Украине. Но верится в это с трудом. Несмотря на активную пропаганду и обещания крупных денежных выплат, из российских регионов поступали лишь сообщения о наборе неполных добровольческих батальонов, зачастую не тянущих по штатной численности даже на роту.