Крупнейший аукцион искусства в истории. В США продадут коллекцию сооснователя Microsoft Пола Аллена стоимостью $1 млрд

46 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Одна из картин серии "Гора Сент-Виктуар" Поля Сезанна также входит в коллекцию Аллена. Ее стоимость оценивают более чем 100 млн долларов

Аукционный дом Christie's выставит на торги коллекцию произведений искусства, принадлежавших соучредителю компании Microsoft Полу Аллену. Этот аукцион станет крупнейшим в истории: общую стоимость картин оценивают в миллиард долларов.

Коллекция включает в себя работы мастеров эпохи Возрождения (Боттичелли), импрессионистов (Ренуара), а также художников XX века - Дэвида Хокни и Роя Лихтенштейна. Всего на аукцион, который состоится в США в ноябре, будут выставлены 150 картин, написанных в течение пяти веков.

С молотка также уйдет одна из картин серии "Гора Сент-Виктуар" (La Montagne Sainte-Victoire - фр.) французского художника-постимпрессиониста Поля Сезанна - ее стоимость оценивают более чем в 100 млн долларов.

Вырученные от продажи средства будут пожертвованы на благотворительность, как хотел того сам Пол Аллен, заявили в Christie's.

Руководитель аукционного дома Гием Черутти отметил, что этот аукцион будет уникальным в своем роде.

"Вдохновляющая фигура Пола Аллена, необычайное качество и разнообразие работ, а также пожертвование всех доходов на благотворительность - это уникальное сочетание обстоятельств, которое сделает продажу коллекции событием беспрецедентного масштаба", - сказал Черутти, добавив, что искусства для Пола Аллена "было важным как с эмоциональной, так и с интеллектуальной точки зрения".

"Эта коллекция отражает разнообразие его интересов во всей их загадочности и красоте", - сказала сестра Пола Аллена, Джоди Аллен.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Еще при жизни Пол Аллен обещал пожертвовать большую часть своих средств на благотворительность

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Пол Гарднер Аллен основал компанию Microsoft вместе с Биллом Гейтсом в 1975 году. Аллен ушел со своего поста восемь лет спустя после того, как у него обнаружили лимфому Ходжкина - редкую форму рака. Тогда ему удалось победить болезнь.

После ухода из Microsoft, в 1986 году, Пол Аллен основал компанию Vulcan вместе со своей сестрой Джоди. Фирма занималась различными направлениями бизнеса и благотворительной деятельностью. У Аллена был многомиллиардный инвестиционный портфель, включая технологические компании и проекты в сфере недвижимости.

В 2010 году он пообещал пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность после смерти. На тот момент Аллен был 37-м богатейшим человеком в мире по версии журнала Forbes с состоянием в 13,5 млрд долларов.