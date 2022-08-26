"Прижми меня крепче": Бритни Спирс выпустила первую песню после шестилетнего молчания

Марк Сэведж

Музыкальный обозреватель Би-би-си

36 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Американская поп-дива недавно освободилась от контроля опекунов, в числе которых был ее отец

Бритни Спирс выпустила свой первый сингл с тех пор, как ее освободили из-под надзора опекунов, контролировавших практически все аспекты ее жизни.

Исполненная дуэтом с Элтоном Джоном композиция Hold Me Closer ("Прижми меня крепче") в пятницу была выложена на стриминговые сайты, ознаменовав возвращение Спирс к музыке после шестилетнего перерыва.

"Чертовски круто, что я пою с одним из самых признанных мужчин-исполнителей нашего времени, - сказала она перед релизом. - Я немного ошеломлена… Это очень важно для меня!"

Песня включает в себя три классических хита Элтона Джона - Tiny Dancer, The One и Don't Go Breaking My Heart - поверх свежего летнего клубного бита.

Спирс и сэр Элтон поют в унисон на протяжении всего трека, их голоса утопают в эхо, что затрудняет оценку того, как изменился голос Спирс с тех пор, как мы в последний раз слышали ее пение.

Тем не менее, она позволила себе несколько импровизаций, в том числе фирменное "детское" звучание в середине трека, что говорит о том, что ее вокал повзрослел и стал глубже за последние шесть лет. (Недоказанное предположение фанатов: это естественный регистр Бритни, ее бывшие менеджеры заставили ее петь "фальшивым детским голосом").

С точки зрения звучания, Hold Me Closer сделан из той же ткани, что и Cold Heart, дуэт с Dua Lipa, который в прошлом году вернул Элтона Джона на первую строчку мировых хит-парадов.

Эта формула сработала безотказно для множества форматов радио и потоковых плейлистов и помогла представить хиты патриарха поп-музыки молодому поколению.

Поэтому неудивительно, что и в этом сингле он пытается воссоздать магию, объединяющую звезд двух разных музыкальных эпох и ностальгические мелодии поверх ретушированного ритма диско.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фанаты обрадовались релизу Hold Me Closer, однако пока песня не слишком благосклонно встречена критиками

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В интервью газете Guardian Элтон Джон сказал, что это его супруг Дэвид Ферниш предложил пригласить Спирс для записи трека.

"Она пела фантастически, - отозвался о ее работе Элтон Джон. - Все говорили, что вряд ли она снова сможет петь, но она была великолепна, когда начинала, поэтому я уверен, что она может. И она это сделала, я был в восторге от того, что она сделала".

В начале этой недели Элтон Джон анонсировал песню посетителям французского пляжного ресторана, подпевая ди-джею.

"Я очень рад возможности поработать с Бритни Спирс, - сказал он. - Она действительно культовая певица, одна из величайших поп-звезд всех времен, и на этом альбоме она звучит потрясающе. Я очень люблю ее и рад тому, что мы создали вместе".

В ноябре прошлого года суд освободил Спирс от опекунов, которые контролировали почти все аспекты ее жизни в течение 13 лет. Звезда смогла снова сама распоряжаться своими финансами, карьерой и личной жизнью без необходимости платить команде профессионалов и юристов за надзор за ее делами.

И хотя поклонники требовали, чтобы она вернулась к музыке, сама она не горела желанием это делать.

В серии постов в "Инстаграме" в прошлом году она писала, что намерена держаться подальше от музыкальной индустрии.

"Люди понятия не имеют, какие ужасные вещи со мной сделали, - сетовала она. - И после того, через что я прошла, я боюсь людей и бизнеса".

Элтон Джон часто поддерживал музыкантов, испытывающих трудности в личной и профессиональной жизни, от Робби Уильямса до Эминема, и он говорит, что его подход к Спирс был обусловлен теми же мотивами.

"Тяжело, когда ты молод. Бритни была сломлена. Я был сломлен, когда решил протрезветь, состояние мое было ужасно, и я сам прошел через эти ощущения. К счастью, я не пью уже 32 года и никогда не чувствовал себя счастливее. Теперь я могу давать советы на основании своего личного опыта и помогать им, потому что не хочу видеть ни одного артиста в этой яме", - заявил Элтон Джон в интервью Guardian.

"Упущенные возможности"

После релиза Hold Me Closer фанаты пообещали купить и везде транслировать песню, чтобы показать Бритни Cпирс, что они все еще любят ее.

"Надеюсь, она получит всю поддержку в мире после того ада, в котором находилась 15 лет", - написал один из поклонников на сайте Reddit.

"Бритни звучит потрясающе! - восхищается другой на YouTube. - Люблю песню, мелодию, все! Мега-хит рождается!"

"Идем на первое место в мире, Бритни и Элтон этого заслуживают", - добавляет третий.

Но критики оказались не столь восторженны.

"Упс, мы сделали это снова и испортили песню", - гласит заголовок в Times в пятницу, автор которого Уилл Ходжкинсон описал песню как обескровленный ремикс, который убивает магию оригинала.

"Начиная с перепродюсированных вступительных тактов, годного для отельного фойе фанкового баса и болезненно гладкой гитарной партии, обработки голосов Спирс и Джона так, что будто полностью растворяются в фоне, упущены огромные возможности", - резюмирует критик.

Нил Маккормик из Telegraph также не был впечатлен, написав: "Элтон Джон и Бритни Спирс только что записали одну из самых бессмысленных пластинок в истории поп-музыки".

"Hold Me Closer - эфемерный пустяк, который гораздо меньше, чем сумма его частей. Слепленный из песен намного лучше него, это мечтательный отблеск хороших песен, который не подчеркивает ни одной из их сильных сторон и продвигается только за счет новизны", - заключает Маккормик.

А по словам Майкла Крэгга из Guardian, песня, напротив,"наполнена собственной силой и остротой.