Цукерберг: историю с ноутбуком Байдена подвергли цензуре из-за предупреждения ФБР

39 минут назад

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Автор фото, Joe Rogan / Spotify Подпись к фото, Цукерберг появился в чрезвычайно популярном подкасте Джо Рогана

В интервью популярному подкастеру Джо Рогану основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть ограничила доступ к статье о сыне Джо Байдена во время выборов 2020 года из-за предупреждений ФБР о возможной дезинформации.

Ранее издание New York Post утверждало, что просочившиеся электронные письма с ноутбука Хантера Байдена свидетельствовали, что бывший в то время вице-президентом Джо Байден помогал своему сыну вести бизнес в Украине.

Facebook и Twitter поначалу ограничили распространение статьи, но из-за последовавших обвинений в цензуре сняли ограничения.

"Когда мы удаляем то, что не должны, это самое худшее", - сказал Цукерберг в редком для себя интервью СМИ в популярном подкасте Джо Рогана.

Статья New York Post была опубликована всего за несколько недель до президентских выборов 2020 года, на которых победил Байден.

В ней утверждалось, что в ноутбуке, оставленном Хантером Байденом в ремонтной мастерской, были электронные письма, содержавшие сведения о том, как Хантер представил украинского энергетического магната своему отцу и договорился о встрече. В расписании Байдена, однако, нет никаких записей о том, что такая встреча когда-либо имела место.

Однако за публикацией статьи последовали бездоказательные обвинения Джо Байдена в коррупции - якобы он пытался обеспечить успех бизнеса своего сына в Украине.

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Статью New York Post, основанную на эксклюзивных данных, к которым не имело доступа ни одно другое информационное агентство, встретили скептически. Социальные сети подвергли ее цензуре.

Цукерберг сказал Рогану: "Предыстория здесь такова: ФБР пришло к нам - некоторым людям из нашей команды - и сказало: "Эй, просто чтобы вы знали, вы должны быть в состоянии повышенной готовности. Мы думаем, что в выборах 2016 года было много российской пропаганды, и мы полагаем, что будет какой-то похожий слив".

По его словам, ФБР не предупреждало Facebook конкретно об истории с Байденом, в Facebook сами посчитали, что эта история "подходит под этот шаблон".

Вокруг статьи по-прежнему продолжаются споры. Сам жесткий диск газета получила от адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

Более чем через год после появления этой истории Washington Post провела собственный анализ и пришла к выводу, что ноутбук и некоторые электронные письма, вероятно, были подлинными, но большинство данных не удалось проверить из-за "небрежного обращения с данными".

Другие новостные организации, например, New York Times, которые изначально скептически отнеслись к откровениям в New York Post, согласились с тем, что по крайней мере некоторые электронные письма, упомянутые в статье - подлинные.

Рогана, одного из самых популярных подкастеров в мире с миллионной аудиторией, в прошлом самого обвиняли в распространении дезинформации.

На вопрос Цукерберга, сожалеет ли он о том, что скрыл реальную историю, основатель Facebook ответил: "Это отстой… Я думаю, это так же отстойно, как пройти через уголовный суд, но в конце концов быть признанным невиновным… но в итоге ты свободен".

Но Цукерберг признал, что история все еще вызывает разногласия: "В зависимости от того, на какой стороне политического спектра [вы находитесь], вы либо думаете, что мы либо недостаточно, либо слишком сильно подвергали цензуре [статью в New York Post]".

Facebook не запретил делиться статьей целиком, но ограничил алгоритм, который автоматически делился ею с другими людьми в течение недели, пока независимые эксперты пытались проверить содержащиеся в ней утверждения.

Таким образом, хотя статью можно было публиковать и обсуждать, вероятность ее естественного распространения среди других пользователей была меньше.

В свою очередь Twitter вообще запретил публиковать статью. Обе социальные сети подверглись критике со стороны республиканцев США и сторонников Дональда Трампа, и им пришлось объяснять свои действия перед последовавшими за этим слушаниями в Сенате США.

В продолжительном интервью, посвященном амбициям корпорации Meta в области виртуальной реальности и личной жизни самого Цукерберга, создатель Facebook также рассказал о своей неприязни к подобным вопросам.