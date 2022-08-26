Волейбол в респираторах. Китайских спортсменок заставили играть в масках, соцсети возмутились
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Женская национальная сборная по волейболу Китая была вынуждена играть матч в масках, что вызвало настоящий скандал в социальных сетях. Пользователи обвинили власти КНР в пренебрежении здоровьем спортсменов - особенно с учетом того, что волейболистки вышли на поле в респираторах стандарта N95, обеспечивающих более высокий уровень фильтрации, но и сильнее затрудняющих дыхание.
Фотографии с изображением китайских волейболисток в масках разлетелись по соцсетям, сообщения на эту тему просмотрели 16 млн человек на крупнейшей китайской платформе Weibo.
"Наши лидеры зашли слишком далеко", - написал один пользователей платформы, комментируя обязательное ношение масок в Китае (сейчас ими должны пользоваться как в помещениях, так и на улице).
"Что важнее: здоровье, или результат? Мы должны вести себя ответственно по отношению к нашим спортсменам", - считает другой недовольный комментатор.
"Сколько будет продолжаться этот фарс с так называемой профилактикой пандемии? Мы же не хотим, чтобы над нами смеялись все страны мира?" - спрашивает еще один пользователь.
Матч состоялся в четверг в рамках Кубка Азии по волейболу, проходящего на Филиппинах. Команда КНР играла против спортсменок из Ирана.
После разгоревшегося скандала Китайская волейбольная ассоциация принесла публичные извинения, мотивировав решение обязать спортсменок надеть маски "нехваткой опыта".
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В ассоциации объяснили, что перед началом матча руководителям сборной стало известно о случаях заболевания коронавирусом среди спортсменов других стран, при этом у некоторых китайских волейболисток были обнаружены симптомы Covid-19.
Чтобы предотвратить распространение коронавируса, членов команды обязали надеть маски при входе на стадион. Поскольку руководству сборной было неясно, нужно ли оставаться в масках во время матча, они отыграли в них первый сет - и проиграли. После этого волейболистки сняли маски, и, в конечном итоге, одержали победу со счетом 3-1.
"Члены команды поняли, что играть в масках вредно для здоровья, и команда вовремя сказала нам об этом, - сказано в заявлении организаторов игры. - Тогда наши спорсменки сняли маски и закончили матч".
Спортивные чиновники также утверждают, что китайским спортсменкам было сложно справиться с поездкой за границу, поскольку большинство из них ранее не сталкивалось с коронавирусом.
Китай придерживается так называемой политики "нулевого ковида", в рамках которой власти пытаются полностью предотвратить распространение инфекции, а не выработать у населения коллективный иммунитет. В стране по-прежнему действуют одни из самых жестких в мире карантинных ограничений.
Это не первый случай, когда спортсмены вынуждены носить маски во время игры. Ранее аналогичные меры были введены во время хоккейного матча между женскими сборными Канады и Олимпийского комитета России: игроков обеих команд заставили надеть маски из-за "соображений безопасности" пока те ожидали результатов тестов. Когда тесты показали отрицательный результат, хоккеисткам разрешили снять маски.
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