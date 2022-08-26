Волейбол в респираторах. Китайских спортсменок заставили играть в масках, соцсети возмутились

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Китайская волейбольная команда играет в респираторах

Женская национальная сборная по волейболу Китая была вынуждена играть матч в масках, что вызвало настоящий скандал в социальных сетях. Пользователи обвинили власти КНР в пренебрежении здоровьем спортсменов - особенно с учетом того, что волейболистки вышли на поле в респираторах стандарта N95, обеспечивающих более высокий уровень фильтрации, но и сильнее затрудняющих дыхание.

Фотографии с изображением китайских волейболисток в масках разлетелись по соцсетям, сообщения на эту тему просмотрели 16 млн человек на крупнейшей китайской платформе Weibo.

"Наши лидеры зашли слишком далеко", - написал один пользователей платформы, комментируя обязательное ношение масок в Китае (сейчас ими должны пользоваться как в помещениях, так и на улице).

"Что важнее: здоровье, или результат? Мы должны вести себя ответственно по отношению к нашим спортсменам", - считает другой недовольный комментатор.

"Сколько будет продолжаться этот фарс с так называемой профилактикой пандемии? Мы же не хотим, чтобы над нами смеялись все страны мира?" - спрашивает еще один пользователь.

Матч состоялся в четверг в рамках Кубка Азии по волейболу, проходящего на Филиппинах. Команда КНР играла против спортсменок из Ирана.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После первого сета китайским спортсменкам разрешили снять маски

После разгоревшегося скандала Китайская волейбольная ассоциация принесла публичные извинения, мотивировав решение обязать спортсменок надеть маски "нехваткой опыта".

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В ассоциации объяснили, что перед началом матча руководителям сборной стало известно о случаях заболевания коронавирусом среди спортсменов других стран, при этом у некоторых китайских волейболисток были обнаружены симптомы Covid-19.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, членов команды обязали надеть маски при входе на стадион. Поскольку руководству сборной было неясно, нужно ли оставаться в масках во время матча, они отыграли в них первый сет - и проиграли. После этого волейболистки сняли маски, и, в конечном итоге, одержали победу со счетом 3-1.

"Члены команды поняли, что играть в масках вредно для здоровья, и команда вовремя сказала нам об этом, - сказано в заявлении организаторов игры. - Тогда наши спорсменки сняли маски и закончили матч".

Спортивные чиновники также утверждают, что китайским спортсменкам было сложно справиться с поездкой за границу, поскольку большинство из них ранее не сталкивалось с коронавирусом.

Китай придерживается так называемой политики "нулевого ковида", в рамках которой власти пытаются полностью предотвратить распространение инфекции, а не выработать у населения коллективный иммунитет. В стране по-прежнему действуют одни из самых жестких в мире карантинных ограничений.

Это не первый случай, когда спортсмены вынуждены носить маски во время игры. Ранее аналогичные меры были введены во время хоккейного матча между женскими сборными Канады и Олимпийского комитета России: игроков обеих команд заставили надеть маски из-за "соображений безопасности" пока те ожидали результатов тестов. Когда тесты показали отрицательный результат, хоккеисткам разрешили снять маски.

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Россиянки и канадки вышли на матч в медицинских масках

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