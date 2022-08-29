Охранника "Ельцин-центра", нарисовавшего глаза на картине, приговорили к обязательным работам

20 минут назад

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Автор фото, The Art Newspaper Russia

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 64-летнему охраннику "Ельцин-центра" Александру Васильеву. В декабре 2021 года он пририсовал шариковой ручкой глаза абстрактным фигурам на картине "Три фигуры" ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской.

Мировой судья признал Васильева виновным в вандилизме и приговорил к 180 часам обязательных работ и принудительному лечению у психиатра.

Защита подаст апелляцию на решение суда, заявил адвокат Алексей Бушмаков. Ранее подсудимый признал вину и говорил, что перечислил 5 тысяч рублей в фонд поддержки Третьяковской галереи, которой принадлежит картина. Защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела, но юристы "Третьяковки" не поддержали ходатайство.

Картину в итоге удалось восстановить, Третьяковская галерея оценила стоимость реставрации полотна в 250 тыс. рублей.

"Почему нет глаз, рта, никакой красоты"

Васильев - ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне. В 1995 году он закончил службу, получив контузию, сейчас у него третья группа инвалидности.

По словам мужчины, инцидент произошел в его первый рабочий день в "Ельцин-центре", куда ему помогли устроиться знакомые из ветеранской организации.

Он рассказывал, что пририсовал глаза на картине Анны Лепорской по просьбе детей, приняв полотно за детский рисунок.

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"Смотрю: стоят ребятишки лет 16-17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете". Я их спросил: "Это ваши работы?" Они: "Да". Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!" - рассказал Александр Васильев изданию E1.ru.

Сразу же после инцидента охранника уволили.

В полиции сначала отказались возбуждать уголовное дело, решив, что "картина своих свойств не утратила", но после жалобы министерства культуры в Генпрокуратуру было возбуждено дело о вандализме.

На суде была представлена видеозапись произошедшего, снятая камерой наблюдения. Детей, на которых ссылался бывший охранник, на ней не видно.