Внук Нельсона Манделы счел, что Меган Маркл сравнивает себя с его дедом, и возмутился

6 часов назад

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Автор фото, EPA

Внук Нельсона Манделы раскритиковал Меган, герцогиню Сассекскую, которая сравнила празднование ее свадьбы с принцем Гарри с освобождением из тюрьмы всемирно известного борца против апартеида.

На днях в американском журнале The Cut вышло большое и довольно скандальное интервью Меган Маркл, в котором она в очередной раз пожаловалась на жизнь в королевской семье, рассказала об опасениях за сына Арчи, если бы тот ходил в школу в Великобритании, и о взаимоотношениях принца Гарри со своим отцом.

Кроме того, в интервью бывшей американской актрисы и фотомодели прозвучали и другие подробности, вызвавшие неоднозначную реакцию. Так, по рассказу Меган, в 2019 году, спустя год после ее свадьбы с принцем Гарри, один из актеров из мюзикла "Король Лев" (родом из ЮАР) якобы сказал ей следующее: "Хочу, чтобы вы знали: когда вы вошли в королевскую семью, мы радовались на улицах так же, как когда Манделу освободили из тюрьмы".

Внук легендарного борца за права темнокожих жителей ЮАР, депутат Африканского национального конгресса Цвеливелили Мандела сказал, что слова Маркл его удивили.

В интервью Mail Online он заявил, что его деда чествовали "за победу над 350-летним колониализмом и 60-летним режимом жестокого апартеида в Южной Африке", и это не может сравниться с таким достижением Меган, как "свадьба с белым принцем".

Подпись к фото, Нельсон Мандела провел в тюрьме 27 лет за свои убеждения. Он скончался в 2013 году

"Всюду есть люди, которые хотят быть Нельсоном Манделой, либо сравнивая себя с ним, либо желая подражать ему, - сказал он. - Но прежде чем считать себя Нельсоном Манделой, надо изучить работу, которую он проделал, и самому быть готовым ее защищать".

"Мы все еще носим шрамы прошлого. Но они [торжества по случаю освобождения Нельсона Манделы] стали возможны благодаря тому, что большинство людей вышло на улицы, чтобы впервые воспользоваться правом голоса", - добавил внук Манделы.

Многие пользователи соцсетей его поддержали.

"Меган Маркл, у которой самой большой мечтой в жизни было выйти замуж за богатого, считает, что ее брак с принцем Гарри вызвал такой же восторг и ажиотаж, как освобождение Нельсона Манделы из тюрьмы, где он провел 27 лет своей жизни из-за борьбы с апартеидом".

Но другие встали на защиту герцогини Сассекской.

"Внесу ясность: Меган Маркл не сравнивала себя с Нельсоном Манделой.

Кто-то другой упомянул Манделу в истории о том, как люди радовались, что цветная женщина становится королевской особой.