Moderna обвинила Pfizer и BioNTech в копировании своей технологии для создания вакцины от Covid-19

26 августа 2022, 17:27 GMT Обновлено 56 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Американская фармацевтическая компания Moderna подала в суд на компании Pfizer и BioNTech, обвинив их в использовании ее технологии при разработке вакцины от коронавируса.

Компания утверждает, что таким образом хочет защитить технологическую платформу мРНК (mRNA), которую сама изобрела, вложила в нее миллиарды долларов и запатентовала задолго до пандемии.

"Мы считаем, что Pfizer и BioNTech незаконно скопировали изобретения Moderna и продолжают их использовать без нашего разрешения", - заявила юриств Moderna Шэннон Клингер.

Moderna требует финансовой компенсации ущерба, но конкретная сумма в иске не названа. Иск подан в штате Массачусетс и в Германии, где расположена штаб-квартира BioNTech.

В компании Pfizer, комментируя иск Moderna, заявили, что удивлены и готовы защищаться в суде.

Moderna, основанная в 2010 году, была первым разработчиком технологии мРНК, коммерчески примененной в вакцинах от коронавируса.

Суть этой технологии в том, что в вакцинах содержится фрагмент генетического кода вируса, который провоцирует иммунный ответ организма. При контакте с реальным вирусом провоцируется тот же иммунный ответ.

В самом начале пандемии в Moderna заявили, что не будут подавать патентных исков, чтобы облегчить другим компаниям разработку своих собственных вакцин, особенно в развивающихся странах.

Однако в марте 2022 года компания сменила позицию и заявила, что ее конкуренты, в частности Pfizer и BioNTech, должны соблюдать ее право на интеллектуальную собственность. При этом компания согласилась не жаловаться на возможные нарушения, совершенные ранее.

Патентные иски - не редкость в мире новых технологий, и с претензиями по поводу технологии mRNA столкнулась и сама Moderna - на нее подало в суд американское правительство в лице Национальных институтов здравоохранения США. Pfizer и BioNTech также получили еще несколько исков в связи с применением этой технологии.