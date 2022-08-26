Минюст США опубликовал судебное обоснование обыска в резиденции Трампа

39 минут назад

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Автор фото, Reuters

Министерство юстиции США опубликовало судебное обоснование обыска в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа, проведенного в начале августа.

Так называемый аффидевит, убедивший суд разрешить обыск, в ходе которого агенты ФБР изъяли из резиденции Трампа секретные документы, опубликован в отредактированной версии, однако из него становится понятно, какого рода документы были изъяты ФБР.

Также из опубликованного обоснования следует, что адвокаты Трампа пытались доказать, что у бывшего президента было право рассекретить документы, которые, как подозревают, были вывезены из Белого дома в его резиденцию без юридических оснований.

11 из 32 страниц документа полностью удалены из опубликованной версии, но из того, что осталось, следует, что в найденных у Трампа документах содержались, помимо прочего, данные об информаторах и разведоперациях.

В апреле министерство юстиции США начало расследование по факту вывоза Трампом официальных президентских документов в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, в которой он постоянно проживает с января 2021 года.

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Расследование началось после того, как в феврале Национальное управление архивов и документации США уведомило Конгресс, что обнаружило в поместье около 15 коробок с документами Белого дома, некоторые из которых содержали секретные материалы. Его цель - установить, законно ли засекреченные документы были вывезены в резиденцию Трампа во Флориде.

Обыск в резиденции Трампа 8 августа был проведен именно в рамках этого расследования.

Офис Дональда Трампа после обыска выпустил заявление, в котором говорится, что изъятые документы были рассекречены им самим, когда он занимал пост президента США и обладал соответствующими полномочиями.

Что в документах

Автор фото, Reuters

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Опубликованное судебное обоснование представляет собой показания анонимного агента ФБР, который рассказывает о том, как сотрудники Национального управления архивов в ходе январского обыска нашли в Мар-а-Лаго 15 коробок с документами, среди которых были, по словам агента, десятки бумаг с пометкой "секретно", содержавшие "информацию, относящуюся к сфере национальной безопасности".

После того как в ФБР рассмотрели изъятые архивной службой документы, там решили, что в резиденции Трампа могут храниться и другие секретные документы.

"Также есть основания полагать, что на территории резиденции будут обнаружены следы попыток помешать обыску", - говорится в опубликованном аффидевите.

Также в Мар-а-Лаго были найдены письма адвокатов Трампа в адрес министерства юстиции. В частности, юрист бывшего президента Эван Кокран 25 мая писал главе департамента контрразведки ведомства, что попытка преследовать бывшего или действующего президента в связи с его действиями по отношению к засекреченным документам была бы неконституционной.

В Белом доме в пятницу оказались комментировать публикацию документов, заявив, что не могут высказываться о ходе текущего расследования.

Трамп пока не комментировал публикацию, однако его соратники по Республиканской партии раскритиковали минюст за то, что документ был опубликован в отредактированном виде.