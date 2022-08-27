Президент Сербии отменил Европрайд-2022 за две недели до его начала

13 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Президент Сербии Александр Вучич отменил Европрайд-2022 за две недели до его начала. Организаторы говорят, что все равно проведут мероприятие.

Европрайд - европейское международное событие, с 1992 года ежегодно проходящее в разных городах Европы на основе концепции гей-парада.

Во время Европрайда в течение нескольких дней проходят многочисленные спортивные и художественные мероприятия, концерты, клубные вечеринки, а также дни памяти жертв СПИДа.

В этом году парад должен был пройти в Сербии с 12 по 18 сентября.

Заявление Вучича прозвучало на фоне того, как в начале августа тысячи жителей Сербии вышли на марш протеста против Европрайда. Протестующие прошли по центру Белграда, держа в руках плакаты с надписями "Защитить семью" и "Держите руки подальше от наших детей".

Против парада также выступили крайне правые партии, а епископ Банатский Никанор из Сербской православной церкви заявил, что "проклянет всех, кто организует и участвует в чем-то подобном".

Президент отметил, что не рад решению об отмене, но Сербия сейчас должна сосредоточиться на других вопросах. Во время пресс-конференции Вучич сказал, что мероприятие этого года будет отложено или отменено из-за недавней напряженности в отношениях с Косово, а также из-за проблем с энергией и продовольствием.

"Просто в какой-то момент стало понятно, что мы не можем делать и то, и другое. Мероприятие может состояться в другое, более подходящее время", - сказал президент Сербии.

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Организаторы парада в ответ заявили, что мероприятие все равно состоится, и любой запрет будет незаконным.

"Государство не может отменить Европрайд, и любая попытка сделать это будет явным нарушением конституции", - заявил организатор Марко Михайлович.

Кристин Гарина, президент Европейской ассоциации организаторов прайдов, также настаивает на том, что мероприятие уже не может быть отменено.

Она напомнила, что премьер-министр Ана Брнабич - первая женщина-премьер-министр Сербии и открытая лесбиянка - пообещала полную поддержку со стороны правительства Сербии в процессе подачи заявок на Европрайд-2022, и в ассоциации ожидают, что это обещание будет выполнено.

Организаторы мероприятия заявили, что роль Сербии в качестве принимающей стороны Европрайда была важным шагом на пути к достижению равенства для ЛГБТ-сообщества на Балканах.