В столице Ливии после двухлетнего затишья снова начались бои

26 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сожженный автомобиль в Триполи в субботу

Противоборствующие политические группировки в Ливии в субботу вели бои в Триполи - самые ожесточенные за последние два года. Миссия ООН призвала к немедленному прекращению кровопролитных столкновений.

По меньшей мере 23 человека были убиты и еще десятки получили ранения в ходе вооруженных столкновений в столице страны, сообщило министерство здравоохранения правительства национального согласия (ПНЕ).

Бои идут между силами, лояльными главе ПНЕ Ливии Абдель Хамиду Дбейбе с одной стороны и избранному парламентом премьеру Ливии Фатхи Башаге с другой.

Среди жертв - 17 мирных жителей, передает агентство Рейтер. Среди погибших был - известный молодой комик Мустафа Барака (на фото).

Это самые ожесточенные бои за последние два года, когда многомесячное политическое противостояние переросло в городские бои, и сейчас столкновения снова могут перерасти в более широкий конфликт, комментирует Рейтер.

Стрельба и взрывы

Ливия находится в состоянии хаоса после восстания, в результате которого при поддержке стран НАТО в 2011 году был свергнут Муаммар Каддафи. Последние два года в стране наблюдался относительно спокойный период.

В субботу вооруженные силы международно признанного правительства попытались оттеснить колонну ополченцев, верных Башаге, которого премьер-министром назначил ливийский парламент.

Поступали сообщения о стрельбе и взрывах в нескольких районах столицы. Над городом поднялись столбы черного дыма.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дым над столицей после боевых столкновений

Люди из районов боевых действий были эвакуированы. В экстренных службах сообщили, что пострадали несколько больниц.

Миссия ООН в Ливии заявила, что зафиксировала неизбирательные обстрелы жилых кварталов, и призвала к немедленному прекращению огня.

Турция, которая имеет военное присутствие вокруг Триполи и помогла ПНЕ отразить нападение с востока в 2020 году, также призвала к немедленному прекращению огня.

Два премьера

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Два года относительного мира сопровождались политическим процессом, который должен был привести к выборам, но в итоге ни к чему не привел. И правительство национального единства под руководством Дбейбы в итоге столкнулось с конкурирующей администрацией под руководством Башаги, которого поддерживает парламент, располагающийся на востоке Ливии.

В субботу силы, связанные с Башагой, пытались захватить Триполи с нескольких направлений, но основные силы повернули обратно на восток в сторону Мисураты, не дойдя до столицы, со ссылкой на очевидцев пишет Рейтер.

Они приближались к Триполи с трех направлений. Местные жители сообщали об интенсивных столкновениях на северо-западе столицы. К югу от столицы, как рассказали очевидцы, ожесточенная стрельба произошла после того, как в соцсетях появилось видео предполагаемого штурма города. Основная же колонна из более чем 300 автомобилей направилась в сторону Триполи с северо-востока вдоль берега моря, сообщает Рейтер.

По словам очевидцев, Башага вернулся на свою базу в Мисурате.

Два года затишья

В 2020 году провалилось наступление на Триполи с востока Халифы Хафтара, которого парламент назначил командующим Ливийской национальной армии. Было объявлено о прекращении огня и начале мирного процесса при поддержке ООН.

Согласно условиям перемирия, правительство Дбейбы должно было управлять всей Ливией и обеспечить проведение общенациональных выборов, которые были запланированы на декабрь прошлого года. Политические силы страны отказались от выборов из-за неразрешимых противоречий.

Парламент заявил, что срок полномочий главы правительства истек, и назначил Башагу на его место. Дбейба считает, что парламент не имел права смещать его - он обещает уйти в отставку только после выборов.

Башага пытался войти в Триполи еще в мае, что привело к перестрелке и его отъезду из города.

Фельдмаршал Хафтар по-прежнему тесно связан с базирующимся на востоке парламентом, и после его наступления в 2019-2020 годах некоторые группы в Триполи по-прежнему решительно настроены против любой коалиции, в которой он играет роль, комментирует ситуацию Рейтер.

В заявлении ПНЕ говорится, что последние столкновения в Триполи были спровоцированы боевиками, связанными с Башагой.